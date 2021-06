Vidéo de l’ENTV sur Hirak : la LADDH dénonce des pratiques illégales

La chaîne de télévision publique algérienne a diffusé dans le JT du soir, un reportage sur un prétendu activiste infiltré du Hirak manipulé et financé par des forces occultes de l’étranger, une vidéo qui a suscité l’indignation générale chez les internautes qui ont dénoncé une tentative malsaine visant à discréditer le Hirak.

La télévision nationale a versé une nouvelle fois dans la propagande médiatique en diffusant une vidéo et des témoignages controversés de quelques individus qui ont essayé d’accabler les acteurs du mouvement populaire, en les accusant de vouloir déstabiliser le pays avec la bénédiction de plusieurs forces étrangères qui essayent de semer la zizanie parmi le peuple algérien.

Le reportage n’a pas passé inaperçu, en effet, plusieurs réactions ont suivi la vidéo, des organisations et des mouvements ont dénoncé une propagande mesquine et éhontée, affirmant qu’il s’agit d’une médiocrité sans égal de la mise en scène, qui pue le mensonge, les internautes n’ont pas tardé à tourner en ridicule ce témoignage.

La LAADH réagit

Pour sa part, la ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme (LADDH) a réagi dans un communiqué sur le contenu de la vidéo, dénonçant toutefois une manipulation et un acharnement contre les militants et le Hirak pacifique en général.

La LADDH a dénoncé ainsi, » la diffusion par la télévision nationale officielle ENTV, une nouvelle fois d’une nouvelle vidéo d’un citoyen placé en garde à vue, qui comprend des déclarations et accusations graves touchant des militants et le Hirak pacifique en général ».

Par conséquent, la ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme a lancé un appel aux autorités justicières afin d’intervenir et « agir d’urgence pour faire cesser ces pratiques qui portent atteinte au droit des citoyens à la présomption d’innocence et au secret de l’enquête et de l’instruction » .

« Beaucoup de questions se posent par l’opinion publique sur l’ambiance dans laquelle se sont déroulés ces interrogatoires . sont-ils vraiment réalisés dans le respect des droits des prévenus ?

La LADDH rapelle au respect des droits des justiciables et réitère à l’occasion sa demande de la libération de l’ensemble des détenus d’opinion et l’arrêt de la répression », a conclu le LADDH.