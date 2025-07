VIDÉO – Cortège, youyous… Souk Ahras célèbre Rawnak Zani dans une fête grandiose

Samedi 26 juillet, en fin d’après-midi, la ville de Souk Ahras a vécu un moment hors du temps. Une foule dense s’est réunie autour de la mairie pour accueillir Rawnak Zani, 18 ans, première au niveau national à l’examen du baccalauréat 2025 avec une moyenne exceptionnelle de 19,70.

Cette performance, la plus élevée enregistrée depuis l’indépendance, a donné lieu à des scènes de liesse jamais vues dans la ville frontalière de l’est algérien.

L’événement, organisé par les autorités locales en collaboration avec des associations et habitants de la région, s’est transformé en véritable hommage populaire.

Souk Ahras en fête pour Rawnak Zani : une cérémonie hors norme pour une réussite historique

Tout commence à 16 heures, devant le siège de l’Assemblée populaire communale. Rawnak, accompagnée de ses parents, traverse un corridor d’honneur formé par des dizaines de citoyens brandissant l’emblème national. Sous les chants des scouts vêtus de leurs uniformes, elle entre dans le bâtiment décoré à son nom.

Les couleurs, les lumières, les fleurs… tout semble avoir été pensé pour souligner l’ampleur de sa réussite. Au moment où les premières notes de l’hymne national résonnent, les larmes de Rawnak trahissent une émotion sincère.

Peu après 17 heures, un cortège officiel et populaire s’ébranle depuis la mairie. Rawnak prend place dans un véhicule tout-terrain, en tête d’une caravane mêlant voitures privées, motos, véhicules de la gendarmerie et escadron équestre.

La ville s’embrase au passage du convoi. Les femmes lancent des youyous. Des salves de poudre traditionnelle accompagnent les démonstrations de fantasia. Les rues de Souk Ahras, d’habitude paisibles, vibrent d’un même chœur.

Le cortège traverse les principaux axes de la ville avant de rejoindre le théâtre de plein air. Où des centaines de citoyens attendent, parmi lesquels les autres élèves distingués pour leur réussite au brevet ou au bac.

Rawnak Zani opte pour l’intelligence artificielle : une orientation tournée vers l’avenir

Sur scène, les hommages s’enchaînent. Rawnak reçoit des cadeaux, des applaudissements et des mots de reconnaissance. Parmi les sujets qui reviennent dans les échanges, son choix d’orientation universitaire récemment revelé. Elle poursuivra ses études dans le domaine de l’intelligence artificielle, un secteur en pleine expansion qui attire de plus en plus les profils d’excellence en Algérie.

La célébration se prolonge tard dans la nuit, rythmée par des chants patriotiques, des chansons populaires et même des airs de la défunte chanteuse Warda El Djazairia, autre enfant du terroir. Rawnak, désormais figure publique, défile avec assurance au milieu des félicitations. Les images de cette soirée restent gravées dans les esprits, comme celles du sacre olympique de Taoufik Makhloufi en 2012, autre héros de la région.

Pour Souk Ahras, ce 26 juillet restera une date marquante. Rawnak Zani n’a pas seulement décroché la meilleure moyenne au bac, elle a réveillé une ville, réuni des générations, et ouvert une nouvelle page d’espoir pour la jeunesse algérienne.