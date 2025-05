Vidéo choquante à Tiaret : 5 ans de prison pour les agresseurs d’un mineur avec un chien

La justice a rendu son verdict dans une affaire choquante de maltraitance infantile. Le tribunal de Tiaret a condamné à cinq ans de prison ferme deux individus reconnus coupables d’avoir incité un chien à attaquer un enfant mineur.

L’arrestation des deux mis en cause, survenue il y a deux jours, fait suite à la diffusion virale d’une vidéo les montrant en train de terroriser un jeune garçon à l’aide d’un chien.

Outre la peine privative de liberté, le tribunal a également ordonné la confiscation de tous les éléments saisis et infligé une amende de 100 000 dinars à chacun des accusés.

Les services de la Gendarmerie Nationale de la wilaya de Tiaret avaient rapidement appréhendé les deux individus après la publication de la vidéo incriminante sur les réseaux sociaux.

Agression d’un mineur à Tiaret : Quelle réponse pénale face à une cruauté filmée et diffusée ?

Selon un communiqué de la Gendarmerie Nationale, les charges retenues contre les prévenus incluent le crime d’éloignement de mineur, le délit de divagation d’animaux nuisibles et leur incitation à attaquer autrui, ainsi que le délit de diffamation à l’encontre d’un mineur sur les réseaux sociaux.

La vidéo, largement partagée sur les plateformes en ligne, mettait en scène un homme incitant son chien agressif à s’en prendre à un enfant, tandis qu’un complice filmait la scène.

La diffusion de ces images a suscité une vive indignation parmi les internautes, profondément choqués par les morsures et l’attaque violente subies par le jeune garçon. Les rires glaçants de l’agresseur et de son acolyte contrastaient de manière effrayante avec les tentatives de fuite et les cris de terreur de la victime.

Rappelons que la vidéo témoignait d’une scène révoltante : un homme encourageant son chien (de race malinois) à attaquer un enfant en pleurs, implorant qu’on éloigne l’animal, le tout dans un contexte d’hilarité de la part des agresseurs.

Il est important de souligner qu’avant son arrestation, l’agresseur a tenté une manœuvre de disculpation en publiant une autre vidéo. Dans cette tentative désespérée, il demandait la suppression de la vidéo de l’agression, allant jusqu’à prétendre que l’enfant était son voisin.

Cette tentative de minimisation de la gravité des faits n’a visiblement pas trompé la justice, qui a rendu un jugement à la hauteur de la cruauté des actes commis.