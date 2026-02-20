VIDÉO CHOC. Un Malinois déchaîné s’acharne sur une fillette en pleine rue à Blida

La Direction générale de la Sûreté nationale, en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale, a procédé à l’arrestation d’un individu dont le chien a sauvagement attaqué une fillette à Meftah (Est de Blida).

L’incident a suscité une vive indignation après la diffusion des images de l’agression sur les réseaux sociaux.

L’intervention rapide des forces de l’ordre a été rendue possible grâce à l’exploitation des enregistrements de caméras de surveillance installées à proximité du lieu du drame.

Les images, filmées sous deux angles différents, montrent la violence de l’assaut dans un quartier résidentiel de la commune.

Selon les séquences vidéo, l’animal — un chien de race Malinois, laissé sans laisse ni muselière — errait librement entre les immeubles. Repérant la jeune victime qui marchait paisiblement, l’animal a bondi sur elle avec une agressivité extrême.

Malgré les tentatives désespérées de la fillette pour se défendre, la puissance du canidé l’a rapidement submergée, lui arrachant même ses chaussures sous la force des morsures.

Si l’intervention tardive du propriétaire a permis d’éviter une issue fatale, son comportement post-agression a particulièrement choqué l’opinion publique : ce dernier a récupéré son animal et a quitté les lieux sans porter assistance à l’enfant, la laissant prostrée et en état de choc profond.

Bien que les blessures physiques de la victime ne soient pas jugées critiques, le traumatisme psychologique est immense. Cet incident relance le débat sur la prolifération de chiens dangereux dans les zones urbaines, un phénomène qui terrorise les riverains, et plus particulièrement les parents.

L’opinion publique réclame désormais des sanctions exemplaires. Ce drame n’est malheureusement pas isolé dans la région de Blida :

El Affroun : Il y a deux ans, un collégien avait perdu la vie après une attaque de chiens errants.

Il y a deux ans, un collégien avait perdu la vie après une attaque de chiens errants. Bouarfa (Ramadan 2024) : Deux enfants avaient été grièvement blessés, dont l’un à la tête, suite à une agression similaire.

Le propriétaire du chien devra répondre de ses actes devant la justice, notamment pour mise en danger de la vie d’autrui et non-respect des mesures de sécurité liées à la détention d’animaux dangereux.