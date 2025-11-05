VIDÉO CHOC. Un accident spectaculaire sur la rocade Sud d’Alger filmé en direct

Double drame et choc général sur la rocade Sud d’Alger. Un accident spectaculaire, survenu hier, mardi, aux alentours de 01h45 dans le sens Chéraga vers Zéralda, a été non seulement filmé en direct par l’une des victimes, mais révèle surtout l’incroyable et lâche double délit de fuite d’un camion chauffard.

La vidéo, d’une brièveté glaçante et qui circule sur les réseaux sociaux, témoigne d’une scène d’une rare violence et d’un sang-froid révoltant de la part du conducteur d’un camion.

Tout a commencé par un accrochage sans gravité apparente. L’auteur de la vidéo, visiblement déjà victime d’une collision avec ce camion, a eu le réflexe de filmer le chauffard en fuite afin de relever son numéro d’immatriculation. On l’entend distinctement prononcer, sous le coup de l’émotion : « Regardez, ce camion m’a cogné et s’est enfui… »

C’est à cet instant précis que la scène prend une tournure dramatique et totalement inattendue. Alors qu’il filmait, l’automobiliste voit le même camion, loin de ralentir, percuter violemment un autre véhicule circulant juste devant lui.

Le second véhicule, déstabilisé par la puissance de l’impact, a immédiatement perdu le contrôle, allant s’encastrer lourdement contre la glissière de sécurité. Les dégâts matériels sont importants.

Le plus choquant, et ce que la vidéo met en lumière avec une cruelle lucidité, c’est la réaction du chauffeur du camion. Sans marquer le moindre temps d’arrêt, ni porter assistance aux victimes, le camion a poursuivi sa route dans un second délit de fuite effarant, laissant derrière lui deux véhicules accidentés et des victimes en détresse.

Le courage du premier automobiliste, qui a filmé la scène malgré son propre choc, pourrait être déterminant pour l’identification du coupable et l’établissement des responsabilités.

Sécurité routière : le ministre Sayoud fustige les comportements criminels

Cette tragédie, malheureusement loin d’être un cas isolé, s’inscrit dans un contexte plus large d’insécurité routière qui préoccupe profondément les autorités algériennes. Lors d’un déplacement à Batna mardi pour l’installation du nouveau wali, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a dénoncé ce qu’il qualifie de « comportement criminel » de certains conducteurs.

Doublement concerné par la sécurité routière depuis sa nomination aux Transports en septembre dernier, le ministre n’a pas mâché ses mots face à l’irresponsabilité de certains usagers. Il a relaté un témoignage personnel édifiant : alors qu’il circulait sur l’autoroute à bord d’un véhicule d’État, il a été témoin d’un conducteur vêtu seulement d’un short et d’un débardeur, le téléphone collé à l’oreille et roulant à une vitesse dangereuse. « Ça, c’est un criminel. Ces comportements doivent absolument disparaître », a-t-il martelé.

Pour répondre à cette urgence, un nouveau Code de la route a été examiné et validé par le Président de la République, prévoyant plus de 50 nouvelles mesures rigoureuses et complètes.

Ce texte vise à responsabiliser tous les acteurs de la circulation – conducteurs, véhicules, forces de l’ordre et auto-écoles – et à mettre fin à l’impunité, afin de réduire drastiquement la mortalité routière. L’accident sur la rocade Sud d’Alger illustre tragiquement la nécessité de ces mesures et la détermination du gouvernement à transformer la route, de zone de danger, en espace sûr pour tous.