Vidéo choc sur l’autoroute d’Alger : le chauffeur du bus identifié et arrêté par la police

L’affaire de la vidéo virale mettant en scène un bus de transport de voyageurs sur l’autoroute Est d’Alger a trouvé sa conclusion judiciaire. Le tribunal de Hussein Dey a ordonné, en fin de semaine dernière, le placement du conducteur sous contrôle judiciaire.

Ce dernier est poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui et de l’intégrité physique des usagers de la route, suite à un comportement routier jugé irresponsable par les autorités.

L’alerte a été donnée par les réseaux sociaux, où une séquence vidéo montrant le véhicule de transport privé en pleines manœuvres périlleuses a largement circulé.

Face à l’indignation des internautes et au caractère flagrant de l’infraction, les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont immédiatement réagi.

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Une enquête a été diligentée par la police judiciaire, en coordination étroite avec le parquet territorialement compétent, afin d’identifier précisément le mis en cause grâce aux moyens techniques de la Sûreté nationale.

Chauffeur de bus à Alger : l’imprudence sur l’autoroute Est vire à la sanction judiciaire

L’intervention rapide des éléments de la sécurité publique et de la 1ère sûreté urbaine de la circonscription administrative de Hussein Dey a permis l’interpellation du chauffeur. Parallèlement à son arrestation, les services de police ont procédé à la saisie et à la mise en fourrière du bus utilisé lors des faits.

Cette procédure administrative vient renforcer la réponse pénale face à des actes qui auraient pu provoquer un drame sur l’un des axes les plus fréquentés de la capitale.

Présenté devant la justice selon la procédure de comparution immédiate, le prévenu a vu son procès reporté à la séance du mercredi de la semaine en cours. Dans l’attente de ce jugement, le magistrat a décidé de le placer sous contrôle judiciaire.

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Ce dossier illustre une nouvelle fois la vigilance accrue des autorités concernant la sécurité routière dans le secteur du transport collectif, un domaine où la moindre imprudence peut avoir des conséquences fatales pour les passagers et les autres conducteurs.