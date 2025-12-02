Vidéo choc à Alger : un homme arrêté après une vidéo d’un acte indécent près d’un campus universitaire

Les services de sécurité de la wilaya d’Alger ont procédé, cette semaine, à l’interpellation d’un individu soupçonné d’avoir commis un acte public portant atteinte à la pudeur. L’affaire a éclaté après la circulation massive, sur les réseaux sociaux, d’une vidéo montrant la scène, filmée à proximité d’un établissement universitaire très fréquenté.

Selon un communiqué émanant de la police d’Alger, cette intervention s’inscrit dans le cadre des efforts permanents visant à lutter contre les comportements qui portent atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Les autorités affirment renforcer leur vigilance face à la montée des contenus diffusés en ligne illustrant des actes répréhensibles, ce qui accélère souvent l’ouverture d’enquêtes.

Une vidéo repérée près d’un site universitaire sensible

L’affaire a pris de l’ampleur lorsque les services compétents ont détecté une vidéo montrant un individu en train de se livrer à un acte indécent à l’intérieur de son véhicule. Les faits se seraient déroulés à proximité de la Faculté de droit et de la résidence universitaire pour filles de Saïd Hamdine, un lieu particulièrement sensible en raison de l’affluence d’étudiantes et du contexte scolaire.

La circulation rapide du contenu sur différentes plateformes sociales a attiré l’attention des internautes, suscitant une vague d’indignation et poussant les autorités à réagir rapidement. Face à la pression sociale et à la nature délicate de l’endroit où les faits se seraient produits, la police a enclenché une procédure d’urgence.

Une enquête menée en coordination avec la justice

Dès la confirmation de l’existence de la vidéo, la police judiciaire a lancé une enquête en coordination avec le parquet territorialement compétent. Les enquêteurs ont analysé les images, identifié l’emplacement exact des faits et commencé à recueillir des informations pour parvenir à l’identification du suspect.

Grâce aux investigations rapides, les services de sécurité ont pu localiser et arrêter l’individu. Il a été placé en garde à vue avant d’être présenté devant le procureur, accompagné d’un dossier complet contenant les éléments de l’enquête ainsi que les preuves vidéo.

Un rappel des efforts pour protéger l’espace public

Cette affaire relance le débat sur la protection des espaces publics sensibles et sur le rôle que jouent les réseaux sociaux dans la mise en lumière de comportements illégaux. Les autorités rappellent que tout acte portant atteinte aux bonnes mœurs, surtout lorsqu’il se produit dans un lieu fréquenté par des étudiants ou des mineurs, est passible de poursuites sévères.

La police d’Alger affirme enfin qu’elle poursuivra ses opérations de surveillance et d’intervention afin de préserver la sécurité et la tranquillité publiques.