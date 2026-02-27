VIDÉO. « Cette bureaucratie va nous rendre fous »: le ministre Yacine Oualid face aux réalités du terrain

Une séquence filmée en marge de la visite du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine El-Mahdi Oualid, à Blida, suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

On y voit un échange direct entre le ministre et un agriculteur, inscrit au programme officiel de la rencontre. Ce dernier explique disposer d’un agrément ainsi que d’une attestation pour acheminer du son de blé, mais se voir opposer un refus administratif au motif qu’il ne possède pas de carte d’agriculteur.

Face à cette situation, le ministre dénonce, sur un ton mi-amusé mi-agacé, une bureaucratie « qui va nous rendre fous ». Il souligne l’absurdité d’un cas où un agriculteur reconnu par les autorités locales ne détient pas la carte censée attester de son statut. Dans la foulée, il lui promet que le document sera délivré dans la journée. Estimant qu’un échec en ce sens constituerait « une honte pour le ministère ».

Mais la scène ne s’arrête pas là. Un responsable administratif intervient pour préciser que la délivrance immédiate reste impossible en l’absence d’un numéro requis par la Chambre nationale compétente. Le ministre rétorque alors que le numéro sera transmis « de suite ». Illustrant en temps réel les lenteurs et les enchevêtrements procéduraux dénoncés quelques instants plus tôt.

Le ministre Yacine Oualid affiche un cap vers la souveraineté semencière avec un « programme ambitieux »

Cette séquence intervient dans le cadre d’une visite de travail au cours de laquelle le ministre a détaillé les grandes orientations de son département. À Blida, il a annoncé l’élaboration d’un « programme ambitieux ». Visant à réduire progressivement l’importation des semences et des plants. Notamment pour les cultures maraîchères, dans l’objectif de renforcer la sécurité alimentaire et d’alléger la facture des importations.

L’intégration des technologies modernes dans la production locale de semences constitue, selon lui, un axe prioritaire, avec une ambition affichée à l’export. Il a évoqué à ce titre la préparation d’un pôle de production de semences entre Ghardaïa et El-Ménia.

Le ministre Yacine Oualid a également salué le dynamisme de certaines exploitations de la wilaya. Citant notamment la pépinière Vitroplant, à Beni Tamou, spécialisée dans la production de porte-greffes et d’arbres fruitiers. Cette structure, issue d’un partenariat algéro-italien, affiche une capacité annuelle avoisinant 15 millions de plants. Couvrant le marché national et amorçant une orientation vers l’exportation.

La délégation ministérielle s’est rendue également à Mouzaïa, au sein de l’exploitation pilote « Bassatine Yessad ». Où sont mises en œuvre des techniques d’agriculture intensive permettant de porter la densité de plantation à près de 1 600 arbustes par hectare, contre 800 auparavant.

La visite s’est achevée à El Affroun par l’inspection d’un silo de stockage de céréales d’une capacité d’un million de quintaux. Dont la mise en service est annoncée pour la fin de l’année.

Entre volonté affichée de modernisation et réalités administratives mises en lumière par une simple carte manquante, la scène de Blida offre ainsi un condensé des défis que le secteur agricole entend relever.