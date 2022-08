Vidéo sur la bureaucratie : le consulat d’Algérie à Montréal rompt le silence

Le Consulat Général d’Algérie à Montréal a réagi ce samedi 13 août 2022 à la vidéo du citoyen algérien expatrié au Canada dans laquelle il dénonçait le mauvais traitement qu’il aurait subi de la part des agents du Consulat.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, le Consulat d’Algérie à Montréal a tenu à apporter des explications sur cette affaire qui a fait le tour des réseaux sociaux.

« Il n’était dans l’intention d’aucun des employés du Consulat général de manquer de respect ou de faire subir un mauvais traitement à la personne concernée ni à n’importe quel autre citoyen », lit-on dans le communiqué

« L’administration consulaire reçoit chaque jour entre 200 et 300 citoyens et citoyennes qui viennent pour différents services et que, malgré la pression de la période estivale, le travail se déroule dans le respect mutuel, dans le cadre de la loi et des chartes, sans incident ni entraves », a ajouté la même source.

« Lorsque un citoyen n’est pas satisfait de la qualité d’un service, il peut présenter ses doléances soit au chef de service, soit au Consul général. Ceux-ci veilleront à trouver une solution à son problème dans le cadre des dispositions de la loi », a encore ajouté le consulat d’Algérie à Montréal.

À la conclusion de son communiqué, le Consulat Général d’Algérie à Montréal affirme que ses administrations sont toujours au service de la communauté nationale au Canada et qu’elles cherchent constamment à améliorer la qualité de leurs services en relevant et en corrigeant les imperfections.