Vidéo bouleversante : il adresse un message poignant avant de mettre fin à ses jours

La diffusion d’une vidéo enregistrée par un homme en grande détresse a profondément ému les internautes. À travers ce message, il a surtout voulu alerter sur les dangers des addictions et rappeler l’importance du soutien face à la souffrance psychologique.

Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, un homme apparaît visiblement épuisé, s’exprimant avec gravité et lucidité. Il s’adresse d’abord à sa mère, à qui il confie sa fatigue morale et son sentiment d’avoir été un poids. Il lui demande pardon, laissant transparaître une profonde culpabilité et un attachement sincère.

À travers ses paroles, il évoque la possibilité d’être retrouvé sans vie, pour souligner la gravité de son état et préparer ses proches. Dans la vidéo, il tient une bouteille contenant un produit chimique qu’il présente comme dangereux, afin de souligner l’extrême gravité de sa détresse et d’appuyer son message de prévention.

Un message de prévention puissant : le jeune homme lance un avertissement

Son message se transforme rapidement en un appel à la prévention, notamment à l’attention des personnes confrontées à une addiction.

Il met en garde contre la banalisation de certaines pratiques aujourd’hui répandues, rappelant qu’elles peuvent entraîner un isolement progressif et des conséquences irréversibles. Il exhorte les personnes en difficulté à se protéger, à éviter les situations à risque et à ne pas céder à la pression sociale ou aux moqueries, même lorsque celles-ci sont difficiles à supporter.

Dans la dernière partie de la vidéo, l’homme demande des prières, renouvelle sa demande de pardon à sa mère et s’inscrit dans une dimension spirituelle, avant de faire ses adieux. Ce message, empreint de regret et de mise en garde, a suscité une vive émotion et relancé le débat sur la santé mentale et la prévention des conduites addictives.

Ce drame rappelle avec force l’urgence de briser le silence autour de la détresse psychologique et des addictions. Il souligne la nécessité d’une écoute attentive, d’un accompagnement renforcé et d’une prévention active, afin que les personnes en souffrance puissent trouver de l’aide avant qu’il ne soit trop tard.

#الجزائر #رشيد ♬ son original – الجالية الجزائرية @dzdzdz.8 و اقدم بالفعل على فعلته، نسأل الله العفو والعافية ، رهجوا البلاد و العباد بالكاشيات و ما كنا نسمع بها سابقا هي و الغبرة البيضة … اما من كان سببا فيما آل اليه الحال ، من تجار الكاشيات و الغبرة البيضة فعند الله الملتقى … اللهم ارحمه برحمتك الواسعة و عليك بمن طغوا في البلاد #algerie

Face à l’onde de choc des psychotropes, l’État réagit en 2026

L’Algérie traverse une phase critique dans sa lutte contre les stupéfiants. Entre une consommation de psychotropes qui explose en milieu scolaire et un arsenal juridique radicalisé en juillet 2025, le pays tente de contenir un fléau qui touche désormais près de 3 millions de citoyens.

Les derniers rapports de l’Office National de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (ONLCDT) confirment la tendance : le pays n’est plus seulement une zone de transit, mais un marché de consommation majeur. Pour le seul deuxième trimestre 2025, plus de 5 millions de comprimés psychotropes et 2 tonnes de cannabis ont été saisis.

Le profil du consommateur s’est rajeuni de manière inquiétante. « L’usage de drogues cible désormais toute une population jeune, souvent dès le collège », alerte le Dr Abderrahmane Foudil dans une récente tribune. Les substances de synthèse, moins chères et plus addictives, ont supplanté les drogues traditionnelles dans les quartiers populaires.

2025 : l’année du tournant législatif

Face à l’urgence, le gouvernement a promulgué en juillet 2025 la loi n° 25-03, modifiant profondément la législation de 2004. Ce nouveau texte marque une rupture par sa sévérité :

La peine de mort est désormais prévue pour les narcotrafiquants s’attaquant aux établissements scolaires ou impliquant des mineurs.

Dépistage obligatoire : Le test de dépistage négatif est devenu une pièce maîtresse des dossiers de recrutement, tant dans le secteur public que privé.

Déchéance de nationalité : La loi prévoit la possibilité de déchoir de la nationalité algérienne acquise les binationaux ou étrangers naturalisés impliqués dans des crimes liés aux stupéfiants.

Au-delà de la répression, l’État déploie sa nouvelle Stratégie Nationale 2025-2029. Présentée début février 2026, cette feuille de route mise sur la « prévention de proximité ». Une caravane nationale de sensibilisation parcourt actuellement 390 établissements scolaires à travers le pays. L’objectif est de briser le tabou et d’encourager le signalement précoce, tout en renforçant les Centres de Soins Intermédiaires en Addictologie (CSIA) qui peinent encore à répondre à la demande croissante de sevrage.