Vidéo. Boulaya auteur d’un But et d’une passe décisive

Le milieu de terrain Algérien de 27 ans a réussi à prendre une autre dimension avec son club le FC Metz, sous les ordres de Frédéric Antonetti. Il fait désormais partie intégrante du collectif grenat et commence à aligner des statistiques intéressantes.

Lors de match Metz vs Nantes, joué hier, Farid Boulaya a signé sa quatrième passe décisive et son quatrième but en Ligue 1 cette saison.

Lors de la première période, le guerrier du désert, a réussi à délivrer une magnifique passe décisive pour l’attaquant Belge Leya Iseka, pour permettre a son club de mener au score.

Le milieu est revenu en deuxième période, dans les dernières minutes pour faire le break, et marquer le deuxième but avec une belle frappe, laissant aucune chance pour portier adverse.

Ainsi, Farid Boulaya a signé sa quatrième passe décisive et son quatrième but en Ligue 1 cette saison, continuant ainsi sur sa lancée, et confirmant ses performances devenues consistantes.

L’Olympique de Marseille sur les traces de Farid Boulaya

L’Olympique de Marseille a d’ores et déjà entamé des discussions avec le potentiel remplaçant de son milieu sur le départ Morgan Sanson.

Selon les médias Français, des négociations ont débuté entre le FC Metz et l’Olympique de Marseille pour le transfert de Farid Boulaya.

De sa part, le joueur algérien a nié toutes formes de négociation en déclarant, « Je suis concentré sur la saison avec Metz et sur le foot. Je ne calcule pas tout ce qui se dit », dixit Farid Boualya. Pas de départ à Marseille, donc ? « Non, je ne calcule pas », assure le milieu offensif mosellan.