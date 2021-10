VIDEO. Bensebaini signe un doublé en 6 minutes face au Bayern

C’est un énorme match que Ramy Bensebaini a fait ce soir. Pour son grand retour coupe d’Allemagne, le défenseur de l’équipe d’Algérie de football a frappé fort ; en signant un superbe doublé en seulement six minutes.

Ce mercredi 27 octobre, l’international algérien Ramy Bensebaini a inscrit un doublé avec son club allemand Borussia Mönchengladbach, qui ont humilié le Bayern Munich avec un score large de 5 buts à 0 ; une énième gifle pour les Bavarois.

Un Bensebaini en « feu »

De retour d’une blessure de plusieurs semaines, Bensebaini s’est démarqué aujourd’hui en inscrivant deux buts. Le premier a été inscrit d’une belle frappe de son pied droit ne laissant aucune chance au Manuel Neuer ; à la 15 minutes de jeu.

Six minutes plus tard, la star algérienne a encore frappé. En effet, Bensebaini a ajouté un deuxième but à son compteur ; mais cette fois-ci avec sa brillante frappe du pied gauche sur un Penalty.