VIDEO. Benrahma inscrit un superbe but contre Manchester United

L’international algérien de West Ham, Saïd Benrahma, n’était pas sûr de jouer contre Manchester United à cause de sa blessure, ce dernier a été touché au genou jeudi dernier lors de la rencontre d’Europa League face au Dinamo Zaghreb.

Titulaire, il joue finalement contre leurs visiteurs les Red Devils, pour la 5ème journée de la Premier League. Il enregistre sa troisième réalisation en Premier League en marquant à la 30ème minute, un superbe but avec une frappe puissante du pied droit, une frappe déviée par Raphael Varane et surprenante dans les filets de David de Gea.

La joie de Benrahma était de courte durée puisque Cristiano Ronaldo a marqué 5 minutes plus tard, en plus d’un autre but de Jesse Lingard offrant la victoire a Manchester United. L’équipe de Benrahma les affrontera encore dans 3 jours.

Les Verts en Europe : performants et buteurs

Benrahma n’est pas le seul international algérien à faire trembler les filets, les Fennecs excellent en Europe plus que jamais.

Les coéquipiers de Benrahma ont inscrit des buts à l’OGC Nice lors de la rencontre contre l’AS Monaco. Rachid Ghezzal a offert le troisième but à un quart d’heure de la fin de rencontre à son équipe Besiktas JK.

Et malgré la polémique autour de l’altercation entre Pep Guardiola et Mahrez, on ne peut pas oublier son but face au RB Leipzig.

Les combattants du désert sont attendus dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar, d’abord le 8 octobre au stade de Mustapha Tchaker à Blida, Ensuite au stade du Général Seyni Kountché de Niamey pour le match retour.