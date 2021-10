VIDEO. Belaili signe un doublé dont un incroyable but pour le Qatar SC

Nos internationaux algériens ne brillent pas uniquement en Europe, mais également dans le championnat qatari, à l’instar de Baghdad Bounedjah, Djamel Benlamri et Yacine Brahimi. Hier, c’est Youcef Belaili qui nous a régalé au Qatar.

Évoluant au Qatar SC avec son coéquipier Djamel Benlamri absent pour blessure, le natif d’Oran était auteur d’un doublé face à Al Gharafa lors du match comptant pour la cinquième journée de la Stars League. L’ailier gauche a compris la recette d’un superbe but ; recevoir le ballon dans le rond central, être en position contre-attaque et enfin un lob qui fait atterrir le ballon dans les filets de l’adversaire. Il offre ainsi la victoire à son équipe, leur première pour cette saison et un magnifique jeu aux supporters.

Le Qatar SC rencontrera mercredi prochain Al Gharafa pour la Stars Cup du Qatar.

Les Verts annoncent la couleur

A quelques jours de la double confrontation avec le Niger pour les éliminatoires de la coupe du monde 2022 au Qatar, les Verts épatent leur public et montrent de quoi ils sont capables. Les bonnes performances de nos joueurs avec leur club font accroître notre espoir que l’EN garde sa série d’invincibilité, ça met du baume au cœur notamment avec les multiples blessures récentes de nos stars.

Pour rappel, Youcef Belaili figure dans la liste finale des 25 joueurs sélectionnés pour le match dévoilé par Djamel Belmadi, l’entraîneur de l’équipe nationale, il constitue l’attaque des Verts.