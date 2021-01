VIDEOS. Aux Etats-Unis, Trump provoque une insurrection à Washington

Le Capitole des États-Unis a été envahi, ce mercredi, par des milliers de manifestants après un appel lancé par le président sortant Donald Trump qui tente depuis plusieurs semaines de renverser le résultat de la présidentielle.

En effet, les manifestants pro-trump ont envahi les deux chambres du Capitole, Sénat et Chambre des représentants, pour interrompre le processus de validation de la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine.

Les partisans de Trump ont fait irruption lors des débats de la Chambre des représentants provoquant la suspension de la séance extraordinaire qui était en cours au Congrès et l’évacuation des bâtiments du Congrès.

Selon le Washington Post, une manifestante a été gravement blessée par balle dans l’épaule à l’intérieur du Capitole. Face à un raz-de-marée de « trumpists », des policiers ont été contraints de dégainer leurs armes à l’intérieur du bâtiment pour protéger les parlementaires.

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors

Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC

The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw

— ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021