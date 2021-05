VIDEO. Auteur d’un doublé, Mahrez livre un gros match face au PSG

L’international algérien Riyad Mahrez livre un très gros match, ce mardi soir, face au Paris Saint-Germain (PSG), dans le cadre de la demi-finale de la ligue des Champions UEFA.

Ce mardi 4 mais, le capitaine de l’équipe d’Algérie de football s’est une nouvelle fois démarqué offrant ainsi la qualification de Manchester City à la finale de la ligue des Champions.

En effet, Riyad Mahrez a fait un énorme match en inscrivant deux superbes buts (un doublé) qui ont permis aux Citizens de s’imposer 2 but à 0.

Un Mahrez en feu face au PSG !

Impliqué sur les deux dernières victoire de Manchester City, Riyad Mahrez est rentré dans l’histoire en étant le deuxième joueur (après Madjer) algérien à atteindre la finale de la Ligue des Champions.

Le score a été ouvert par l’international algérien à la 11e minutes de jeu. Kevin De Bruyne a déclenché un tir après avoir été servi par Zinchenko. Dévié par Kimpembe, le ballon est tombé entre les pieds de Mahrez qui a placé un superbe tir du pied droit ne laissant aucune chance à Keylor Navas.

À la 63e minutes, Mahrez donne une douche froide aux parisiens en rajoutant le deuxième but qui a officialisé la qualification des Citizens à la finale. Sur une contre-attaque initiée par De Bruyne et Foden, Mahrez recoit un centre à ras de terre et place le ballon aux filets du plat du pied gauche.