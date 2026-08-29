[VIDÉO]. Attaque d’une maison à coups de cocktails Molotov à Oran : 7 individus arrêtés

Sept individus, dont l’âge s’échelonne de 22 à 55 ans, ont été interpellés par la Gendarmerie nationale d’Oran pour avoir mis le feu à une habitation.

L’affaire, révélée par une séquence filmée puis massivement relayée sur les réseaux sociaux, a débouché sur la présentation de l’ensemble des mis en cause devant les juridictions compétentes. Le corps de sécurité a détaillé le déroulé des faits dans un communiqué publié ce samedi.

Un incendie criminel à Oran déclenché par des pierres et des bouteilles enflammées

D’après l’institution sécuritaire, le groupe s’est d’abord attaqué à la façade du logement à coups de projectiles.

Une pluie de pierres s’est abattue sur la maison avant que des bouteilles incendiaires de type cocktail Molotov ne soient lancées à l’intérieur. Le feu s’est alors propagé dans la propriété.

La vidéo de l’agression, largement relayée sur les réseaux sociaux, a immédiatement alerté les services de sécurité.

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La Gendarmerie nationale identifie l’intégralité des assaillants

Les recherches ont été lancées dès la propagation des images. Exploitation de la séquence, recoupements sur le terrain, vérifications d’identité : le travail des enquêteurs a permis de nommer un par un les participants à l’attaque, sans qu’aucun ne passe entre les mailles du filet.

Les sept suspects ont été placés en garde à vue le temps de boucler l’enquête préliminaire. Une fois les formalités légales achevées, ils ont été déférés pour répondre des faits qui leur sont imputés.

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Une fermeté judiciaire assumée face aux incendies volontaires

La justice algérienne ne transige plus avec le feu volontaire, qu’il vise une habitation, un commerce ou un espace naturel. Le caractère prémédité de ces actes, souvent établi par des enregistrements ou des témoignages directs, pèse lourdement dans les décisions des magistrats instructeurs.

Le parquet de Sidi M’hamed avait ordonné, dans cinq dossiers distincts, le placement en détention de sept personnes poursuivies pour incendies volontaires ayant ravagé forêts, oliveraies et broussailles. Les preuves vidéo y jouaient déjà un rôle central.

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À Oran, l’enquête sur cet incendie criminel se poursuit sous l’autorité du parquet. Les charges retenues contre le groupe restent lourdes, l’utilisation de projectiles incendiaires contre un domicile occupé constituant une circonstance particulièrement aggravante aux yeux de la loi.