VIDÉO. Algérie – Maroc : retour sur le match et le beau but de Belaili

Auteurs d’un excellent parcours en phase de poules avec deux victoires et un nul, les Verts se sont présentés avec détermination et le plein de confiance au stade Al Thumama Stadium de Doha.

Sous la supervision du sélectionneur Madjid Bougherra, l’équipe nationale A’ décroche son billet pour les demi-finales de la Coupe Arabe 2021 au Qatar, et ce, après avoir vaincu le Maroc, la soirée de ce samedi 11 décembre.

Même privés de leurs meilleurs coéquipiers évoluant en Europe, les Fennecs ont pu présenter une haute performance sur le terrain.

En effet, les deux équipes adverses ont pu offrir à leurs supporters présents dans les tribunes du Al Thumama Stadium de Doha, un magnifique spectacle. Un scénario dingue qui s’est soldé par une sacrée victoire des Verts contre les Lions de l’Atlas (2-2, 5 tab à 3).

Yacine Brahimi signe le premier but

Après une entrée forte sur le terrain, mais vierge de but, les deux équipes A’ du Grand Maghreb se bataillaient pour inscrire leur tout premier but.

À cet effet, le joueur Marocain Mohamed Chibi a raté une intervention dans sa surface donnant ainsi l’occasion à un penalty à la faveur des Verts.

Une occasion en or que l’Algérien Yacine Brahimi en a profité pleinement pour marquer le premier but de la rencontre et faire trembler les filets de l’équipe adverse à la 62e minute.

La joie n’a pas duré si longtemps que les Algériens souhaitaient. Après 2 minutes seulement, les Lions de l’Atlas ont tranquillement ajusté le score et ont signé le but d’égalité dans les filets de Rais M’bolhi à la 64e minute.

L’incroyable bijou de Belaili qui fait la différence

Le temps réel de la rencontre s’est donc terminé par un score d’égalité. Un but pour chaque équipe, une réalité qui n’a pas été au goût de l’attaquant Youcef Belaili.

En effet, et après une dizaine de minutes pendant la prolongation, « l’incroyable Belaili » a signé un magnifique bijou, et ce, à plus de 40 mètres du but adverse.

Le milieu offensif a enchaîné un amorti de la poitrine avec une frappe de demi-volée en pivot pour un lob sensationnel (2-1, 102e), un scénario dingue qui a fait la Une de plusieurs médias sportifs dans le monde entier.

Sur ce, et après un score de 2-2, 5/3 aux tirs au but, les Fennecs décrochent leur billet pour les demi-finales de la Coupe Arabe 2021 et défieront le Qatar pour une place en finale, ce mercredi 15 décembre à partir de 20 heures (heure algérienne), à Doha.