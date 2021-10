VIDEO. Air Algérie : un concert musical en plein vol intérieur

Malgré l’avalanche de critique que reçoit presque quotidiennement la compagnie aérienne nationale de la part de ses clients, une exception a eu lieu hier.

Air Algérie est souvent dénoncé pour ses prix de billet exorbitant, les retards de ses avions, la qualité de ses services de plus en plus détérioré. Cependant, hier 5 octobre, des passagers ont passé des moments plein de joie et de bonne humeur à bord d’un avion à destination de Constantine.

Il s’agit en effet du vol Alger-Constantine, durant lequel les passagers ont créé une ambiance joviale, et ce, en raison de la présence de l’artiste Bouchefa Badreddinedes. Ce dernier a ravi en compagnie de sa troupe, l’esprit des passagers et des membres de l’équipage qui ont eu droit à un mini-concert de musique malouf, un style très prisé et apprécié dans la ville de Constantine.

Ainsi, Un passager italien a filmé la scène. « Concert à bord d’un avion d’Air Algérie après l’insistance du commandant de bord et des passagers. La vidéo a été prise par un voyageur italien », a écrit Bouchefa Badreddine sur sa page officielle sur Facebook.

Air Algérie pourra-t-elle à apaiser la colère de ses clients ?

La compagnie nationale de trafic aérien doit penser à redorer son image auprès de ses clients, surtout ceux dont les vols ont été annulés, en raison de la pandémie.

À ce sujet, Amine Andaloussi, le porte-parole d’Air Algérie s’est exprimé. Selon ce dernier, « la compagnie aérienne maintient la validité de ces billets et propose la revalidation des tickets pour le prochain déplacement des clients ».

En ajoutant, qu »il suffirait au client de se présenter à l’agence où il avait acheté son billet, muni d’une demande, pour que le billet soit revalidé ».