Victoires du Jazz 2026 : Souad Massi triomphe avec son album « Zagate »

La chanteuse algérienne Souad Massi a été sacrée aux Global Jazz Victories 2026 en remportant le prix du meilleur album de musiques du monde. Cette prestigieuse distinction française, véritable équivalent des Grammy Awards pour le jazz et la world music, vient couronner le rayonnement international de son art.

Destinées à célébrer l’excellence musicale, ces 24ᵉ Victoires honorent les meilleurs albums, artistes et concerts de l’année. Les six trophées ont été attribués le 21 mai dernier, à l’issue du vote d’un collège de 270 professionnels du secteur, réunissant artistes, producteurs, journalistes et techniciens.

La reconnaissance internationale de Souad Massi prend une nouvelle dimension. En remportant le prix du meilleur album mondial aux Global Jazz Victories 2026, la chanteuse algérienne s’impose au sommet.

Souad Massi remporte le prix du meilleur album mondial aux Victoires du Jazz 2026

Cette distinction, parrainée par la Fondation des Victoires de la Musique, confirme le statut de cette institution francophone comme un équivalent incontournable des célèbres Grammy Awards en termes d’impact culturel.

C’est son tout dernier album, sorti en mars dernier, qui est à l’origine de ce sacre. Baptisé Zagate — une expression du dialecte algérien qui signifie littéralement que « les choses tournent mal » — l’opus déploie onze morceaux à l’identité sonore unique. L’artiste y fusionne avec brio le jazz, le rock, la folk et les sonorités traditionnelles algériennes.

Cette fusion des genres musicaux sublime une identité artistique fermement affirmée. Souad Massi reste ici fidèle aux exigences qui ont forgé sa signature : des textes d’une grande finesse poétique, ciselés dans un dialecte algérien authentique. Elle choisit délibérément de préserver sa langue des métissages linguistiques qui marquent aujourd’hui une large part de la scène musicale régionale.

Cette consécration est le fruit d’une ascension internationale menée avec une régularité exemplaire. Le talent de la chanteuse avait déjà été salué en 2020 par une double nomination aux Edison Jazz World Awards néerlandais. Son album Omnia avait lui aussi conquis la critique, se hissant au sommet des classements mondiaux de référence.

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Zagate, un album pour chanter les inquiétudes de notre époque

Au fil des récompenses, Souad Massi s’est affirmée comme l’une des voix féminines majeures du monde arabe à l’international. Ce trophée aux Global Jazz Victories 2026 ne fait qu’officialiser une évidence que son public avait saisie depuis bien longtemps.

Avec son album Zagate, Souad Massi propose un projet très personnel et engagé. Le titre signifie que « les choses se gâtent », un constat qu’elle applique au monde d’aujourd’hui. Pour évacuer sa colère et sa tristesse face à cette situation, elle a choisi d’écrire ce qu’elle ressentait pour le transformer en musique.

Dans ses chansons, elle critique une société où les gens ne se regardent plus à cause des écrans. Elle dénonce aussi des injustices plus larges, comme le pillage des richesses en Afrique dans son duo Congo Connection avec Youssoupha. Mais malgré ce ton sombre, porté par des guitares rock, Souad Massi veut avant tout utiliser son rôle d’artiste pour apporter de l’espoir et de la lumière.

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