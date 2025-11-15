Victoire historique pour les défenseurs des animaux : Yacine Oualid dit #StopGaloufa

C’est officiel : l’abattage sauvage des animaux errants, c’est fini ! Après des années de bataille menée par les activistes, Yacine Oualid a enfin tranché.

En effet, le Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche a ordonné l’arrêt immédiat et définitif de toutes les campagnes d’abattage d’animaux errants. Cette décision s’inscrit dans le cadre des prérogatives de tutelle qui lui sont conférées par la législation et la réglementation en vigueur, faisant du Ministère la seule autorité responsable de la santé et de la préservation des animaux en Algérie.

Des pratiques « sauvages » et non coordonnées

Les services du Ministère ont indiqué avoir été informés que des opérations d’abattage anarchiques d’animaux errants, notamment des chiens et des chats, sont menées dans de nombreuses municipalités du pays. Ces pratiques sont dénoncées pour leur caractère sauvage, incluant l’utilisation d’armes à feu, l’empoisonnement et le passage à tabac jusqu’à la mort.

Le Ministère souligne que ces agissements sont menés sans aucune coordination avec ses services, nuisent à la réputation internationale du pays et contreviennent aux valeurs humanitaires et religieuses de la société algérienne.

L’article souligne également que les expériences nationales et internationales ont prouvé, sans l’ombre d’un doute, que l’abattage de masse des animaux errants n’atteint aucun résultat durable.

Au contraire, il crée un vide écologique qui est rapidement comblé par de nouveaux animaux, tels que les rats et les rongeurs, avec une rapidité encore plus grande.

Ces comportements, ajoute le Ministère, suscitent l’indignation de la société civile et des organisations internationales, ce qui nuit à l’image de l’Algérie dans les forums internationaux et expose le pays à des critiques.

Adoption d’une politique moderne et création de refuges pour animaux errants

Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural a affirmé adopter désormais une politique moderne et durable conforme aux normes internationales pour la gestion des animaux errants.

Cette nouvelle politique repose sur des programmes de stérilisation et de recensement (protocole TNVR : Capture – Stérilisation – Vaccination – Relâche) visant à stériliser les animaux avant de les relâcher dans leur environnement.

Cette approche vise à réduire progressivement les effectifs de manière naturelle et à prévenir la reproduction non contrôlée. La politique inclut également de vastes campagnes de vaccination contre la rage pour protéger la santé publique et réduire les risques sanitaires pour les citoyens.

Mesures urgentes du Ministère pour la protection des animaux errants

De plus, le Ministère travaille actuellement à la création de refuges spécialisés sous la supervision de ses services vétérinaires pour offrir un abri temporaire aux animaux et encourager l’adoption responsable. Le Ministère organise également de vastes campagnes de sensibilisation et d’éducation sur la possession responsable des animaux afin de prévenir leur abandon dans les rues.

Le Ministère a réitéré qu’il est la seule entité légalement responsable de la santé et du bien-être des animaux, conformément aux décrets exécutifs en vigueur.

Par conséquent, toute mesure concernant les animaux errants doit être prise exclusivement en coordination et consultation préalables avec les services vétérinaires du Ministère au niveau de la Wilaya.

Enfin, le Ministère a ordonné les mesures suivantes à titre d’urgence :