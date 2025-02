Victoire de l’Algérie au TAS de Lausanne : 1ère réaction de Walid Sadi

Walid Sadi a fait une première réaction sur le verdict favorable du TAS de Lausanne sur l’affaire USMA-RS Berkane. Celui qui vient d’être réélu à la présidence de la FAF se dit soulagé de ne revoir plus la carte géographique controversée sur les maillots des équipes marocains dans les compétitions africaine.

Le Tribunal arbitral sportif (TAS) de Lausanne a donné gain de cause au camp algérien, la Fédération algérienne de football et l’USM Alger, dans son litige avec la Fédération royale marocaine de football et la Confédération africaine de football dans l’affaire USMA-RS Berkane. L’Instance compétente suisse a tranché : Pas de carte géographique sur les maillots des équipes marocaines dans les compétitions africaines.

Il faut dire aussi que c’est une victoire de la diplomatie algérienne. Dans le communiqué du TAS, on lit bien noir sur blanc que « L’image de la carte territoriale du Maroc, intégrant le Sahara Occidental, sur les maillots litigieux véhicule un message, une manifestation ou une propagande à caractère politique, étant donné que cette carte représente l’affirmation d’une souveraineté territoriale qui demeure à ce jour contestée et encore non résolue sur le plan international ».

Le président de la FAF, Walid Sadi, se dit soulagé au verdict du TAS de Lausanne. Il assure que le problème de la carte géographie de « la honte » ne va pas se reproduire à l’avenir.

« Le problème de l’année passée ne va plus se reproduire. Si on a gagné la bataille, c’est évidemment grâce à le dossier en béton qu’on a présenté au TAS. Il y avait une bonne justice au niveau de l’Instance compétente suisse qui n’accepte absolument pas de mélanger la politique et le sport », a-t-il déclaré aux médias, lors de sa présence dans l’inauguration du nouveau centre de formation du MC Alger.

« Tous les clubs doivent avoir leurs propres centres de formation dans un proche avenir »

Par ailleurs, et en sa qualité de ministre du Sport en Algérie, Walid Sadi se dit honoré d’assister à l’inauguration du nouveau centre formation du MCA. Selon lui, c’est un bon exemple d’investissement que les autres clubs doivent suivre.

« Nous avons eu le plaisir et l’honneur d’inaugurer ce joyau, digne d’un grand et prestigieux club comme le Mouloudia d’Alger. C’est un message aux autres clubs professionnels que ce genre d’investissement est un bon exemple à suivre », dira-t-il

Il affirme que le ministère ainsi que les premières instances du football en Algérie seront plus sévères dans l’audit des clubs, notamment ceux qui ont derrière eux de solides société étatiques. « Basta à la dilapidation de l’argent public ! J’ai déjà dit qu’on sera plus sévère dans l’audit des clubs (…) Tous les clubs professionnels doivent avoir leurs propres centres de formation dans un proche avenir », a-t-il ajouté.