Victoire de l’Algérie : Amir Sayoud revient sur son but

La « Grinta Algérienne » a trôné ce 18 décembre, au stade Al-Bayt à Qatar. En effet, l’équipe nationale vient de remporter la Coupe Arabe après un grand match disputé face aux Aigles de Carthage.

Les hommes de Bougeurra ont tenu plus de 120 minutes face à un adversaire entré au terrain plus que jamais déterminé. Après plusieurs buts ratés, Amir Sayoud ouvre enfin le score à la 99ᵉ minute. Il s’agit d’une puissante frappe qui a fait trembler les filets du gardien de but tunisien.

« J’ai réussi à la 3ᵉ fois » (Sayoud)

L’attaquant sauve ainsi son équipe d’une prolongation qui allait s’annoncer extrêmement dur sur le plan physique. L’auteur du magnifique but déclare : « j’ai essayé à plusieurs reprises de me concentrer face au goal, j’ai échoué deux fois avant de réussir la troisième fois »

« Je remercie tous mes coéquipiers pour toutes leurs prestations durant cette compétition ou on a pu affronter des équipes à la hauteur« , ajoute l’attaquant algérien. Ce dernier conclut : Je remercie dieu pour ce titre. Je dédie la Coupe Arabe à tout le peuple algérien qui nous a soutenu dès le début« .

Pour rappel, Amir Sayoud est l’un des meilleurs joueurs du club saoudien Al Ta’ee. Le footballeur algérien a beaucoup fait parler de lui durant la Saudi Professional League, en raison de ses belles performances.

L’auteur du magnifique but face à la Tunisie, a évolué avant de rejoindre l’Arabie Saoudite au sein du CRB. Il a également fait carrière en Tunisie, mais aussi en Égypte, au sein du fameux club Al Ahly.