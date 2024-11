Victoire de Donald Trump aux élections US 2024 : Tebboune adresse ses félicitations

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé, ce mercredi, un message de félicitations au président élu américain Donald Trump à l’occasion de son élection à la présidence des États-Unis. Dans cette lettre, M. Tebboune exprime, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu’en son nom personnel, ses vœux sincères de succès à son homologue américain pour la réalisation de ses hautes fonctions.

Abdelmadjid Tebboune félicite Donald Trump pour son élection à la présidence des États-Unis

Le président Tebboune a souligné l’importance des relations historiques qui lient l’Algérie et les États-Unis, rappelant la solidité de cette amitié et la dynamique positive qui caractérise le partenariat bilatéral entre les deux pays. Dans sa missive, il exprime également son souhait de travailler avec le président Trump pour renforcer davantage ces liens et les hisser à un niveau supérieur, dans l’intérêt des deux nations.

Le message évoque par ailleurs les efforts conjoints de l’Algérie et des États-Unis sur la scène internationale. Le président Tebboune a réaffirmé l’engagement de l’Algérie à intensifier la coordination et la concertation autour des enjeux internationaux d’intérêt commun. Il souligne également le soutien algérien aux initiatives visant à promouvoir la paix et la sécurité internationales, rappelant que l’Algérie occupe actuellement un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, ce qui renforce son rôle actif sur la scène diplomatique mondiale.

Cette lettre de félicitations reflète ainsi la volonté de l’Algérie de maintenir et d’élargir ses relations avec les États-Unis, en particulier dans un contexte mondial marqué par des défis sécuritaires et économiques complexes. Abdelmadjid Tebboune conclut son message en adressant à Donald Trump ses salutations distinguées et l’assurance de son respect.

Ce geste de la part du président algérien témoigne d’une diplomatie engagée et d’un désir de renforcer les collaborations bilatérales, notamment dans les domaines de la paix et de la sécurité, qui sont au cœur des préoccupations partagées par les deux pays.

