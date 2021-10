Victoire contre le Niger, Belaili, supporters : Belmadi vide son « sac »

Ce mardi, l’Équipe nationale a ajouté à sa liste une autre sacrée victoire contre l’Équipe nigérienne, dans le cadre d’un match retour à Niamey, pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022.

Au retour du Niger, le sélectionneur Djamel Belmadi a salué, lors d’une conférence de presse, la » sacrée victoire » de ses hommes au stade de Niamey. » Les joueurs ont présenté un bon match. Ils étaient tous à la hauteur, et ils ne m’ont pas déçu. Et on a obtenu les trois points que nous recherchions dans ces éliminatoires « , a révélé l’entraîneur.

Dans le même sillage, Belmadi a exprimé sa fierté et sa satisfaction concernant la performance présentée par Youcef Belaïli, où il a affirmé : » Belaïli est décisif dans la plupart des confrontations, il est toujours au niveau requis. Youcef constitue une menace pour le concurrent. Il est très talentueux et il sait très bien comment affronter les difficultés du jeu en Afrique « .

» Nous avons besoin de nos supporters dans les tribunes « , affirme Belmadi

Interrogé sur les préparatifs du match contre le Burkina Faso, le sélectionneur a déclaré : » nous savons que l’équipe du Burkina Faso est une équipe forte et a d’excellents joueurs professionnels en Europe. Ce sont les éliminatoires de la Coupe du monde. Ce n’est pas facile. Chaque confrontation a ses propres caractéristiques « .

Il a ajouté à ce propos : » nous avons besoin du public dans les tribunes, nous voulons qu’il soit avec nous, nous nous sommes manqués. J’espère bien que les supporters seront présents lors du match du Burkina Faso, pour motiver les joueurs et créer cette ambiance à laquelle nous sommes habitués « .

Par ailleurs, Belmadi a évoqué dans ses déclarations le sujet du stade de Mustapha Tchaker, en affirmant : » chacun doit porter sa responsabilité, nous voulons jouer sur un bon terrain, et s’ils ne font pas leur travail, ils n’aiment pas le pays « .