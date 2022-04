Victime d’une fusillade à New York : Benkada livre son témoigne

Un ressortissant de nationalité algérienne s’est distingué en accomplissant un acte héroïque et courageux au cours de la fusillade survenue mardi 12 avril 2022 dans un quartier de Brooklyn à New York. Houari Benkada, âgé de 27 ans, a en effet risqué sa vie pour secourir une femme enceinte. Ce dernier a été blessé sur place.

Mardi matin , le quartier de Brooklyn à New York a été bouleversé par une fusillade perpétrée par un inconnu au sein d’une station de métro. Cette fusillade a fait 23 blessés, y compris cet Algérien qui a été touché au genou.

En se réveillant à l’aube ce jour-là, Houari a pris son suhoor avec sa maman, pour entamer une nouvelle journée de travail ainsi que le jeûne du Ramadan. Le jeune homme a rejoint, peu après 8h du matin, la gare qui se trouve à quelques rues de chez lui, pour se rendre à son travail. Diplômé des États-Unis, Houari Benkada est chargé de l’entretien du célèbre New Yorker Hotel, implanté sur la 8e Avenue, en plein cœur de Manhattan.

Ce jeune Algérien suit sa routine et se hisse dans le second wagon du train N, là où il n’y a pas de foule. Houari se rappelle être monté sur le siège, le téléphone à la main, près d’un homme dont il ignorait le visage « Le type était à côté de moi, mais je n’ai pas vu son visage », a-t-il indiqué. Plus tard, il découvrira qu’il était celui qui était assis le plus proche du tireur.

Son seul reflexe était de protéger une femme enceinte

Le train se rapproche de la rue 36 quand une explosion de fumée gagne le wagon. Houari se remémore qu’une femme proche de lui a crié être enceinte et que le réflexe de la protéger lui est venu, avant de tomber dans une marée humaine et de recevoir une balle au genou. « Une dizaine de coups de feu ont été tirés. Je pense que l’arme s’est coincée. Je pense qu’il avait un clip prolongé ou quelque chose comme ça parce que je n’ai jamais entendu autant de coups de feu sortir d’une arme de poing. Cela ressemblait à la chose la plus forte que j’aie jamais entendue de ma vie », s’est-il exprimé.

Toujours ébranlé, Benkada a ajouté « Je ne sais même pas comment je tiens mon téléphone », « J’ai peur que cela se reproduise ». Sous le choc, le jeune homme est parvenu à sortir du métro au milieu des autres blessés, en boitant, puis traîné jusqu’à la sortie pour être pris en charge par les pompiers.

Houari Benkada se rétablit de cette aventure toute récente, combattant des douleurs incessantes et se soumettant à une thérapie. Quant à sa sœur, elle a fait un appel aux dons étant donné qu’il ne perçoit pas d’indemnités durant son absence professionnelle. Soutenu par sa famille, il essaie de surmonter le drame et de reprendre ces forces, et ce malgré le traumatisme.