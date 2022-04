Victime d’un piratage, le ministère de l’éducation s’explique

Le ministère de l’Éducation nationale, dans un message urgent, adressé à tous les établissements d’enseignement des trois paliers a ordonné de réinitialiser les mots de passe et de vérifier tous les programmes installés sur les ordinateurs du secteur de l’éducation.

Comme l’indique la correspondance de la Direction des Systèmes d’Information du ministère de l’éducation, portant le n° 62, en date du dimanche 3 avril 2022, relative à la sécurisation des données d’entrée des comptes du système d’information du secteur de l’éducation nationale. Il a été envoyé à toutes les directions de l’éducation dans toutes les wilayas du pays.

Les directeurs de l’éducation ont écrit à tous les établissements d’enseignement des différents paliers, et il a été confirmé que cette tentative de piratage a touché les appareils des systèmes informatiques et ordinateurs utilisant la programmation « Stealer Malware ». Ce qui a provoqué la fuite et le vol de certains comptes d’utilisateurs du système d’information du secteur de l’éducation nationale.

Le courrier qui arrivait au niveau des établissements scolaires, a ordonné l’application stricte de certaines directives afin de protéger ces ordinateurs. Il s’agit en premier lieu de changer tous les mots de passe d’accès au système d’information à l’aide d’un mot de passe complexe qui contient des lettres minuscules et majuscules, des symboles et des chiffres avec la nécessité de les mettre à jour périodiquement.

Il a aussi été ordonné d’installer des antivirus sous licence et de mettre à jour sur les appareils utilisés. D’effectuer ensuite une analyse des systèmes, fichiers et programmes installés sur ceux-ci. L’instruction a également demandé de sensibiliser les enseignants à la nécessité de protéger leurs comptes dans l’espace réservé aux enseignants en changeant les mots de passe. La correspondance ordonnait également qu’une grande importance soit accordée à cette démarche et à l’application stricte des différentes consignes qui y sont contenues. Il est à noter qu’un cas similaire a été enregistré dans l’année, mais il a affecté le système d’information du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dates du Bac et Bem 2022

Concernant les examens, le ministre de l’Éducation a confirmé qu’ils se dérouleront conformément au protocole sanitaire approuvé et dans le cadre de l’engagement de mesures préventives pour éviter la propagation du virus. Il a souligné que les examens officiels auront lieu au cours du mois de juin prochain.

Le ministère de l’Education nationale a révélé dans un communiqué publié sur sa page facebook daté au 3 mars 2022 plus de détails vis à vis de ces deux examens cruciaux.

Le BEM aura donc lieu du lundi 6 au mercredi 8 juin prochain tandis que le BAC du dimanche 12 au jeudi 16 juin 2022.