Victime d’un malaise, Bentaleb évacué en urgence à l’hôpital

Une terrible nouvelle qui est tombée ce soir ! Nabil Bentaleb a été victime d’un malaise. Il a été évacué dans l’immédiat à l’hôpital.

C’est le club lillois qui a annoncé la nouvelle il y a quelques instants. “Le LOSC informe que Nabil Bentaleb a été victime d’un malaise dans la soirée du mardi 18 juin. Le joueur a été immédiatement pris en charge et dirigé pour hospitalisation au CHU de Lille. Le LOSC accompagne au plus près Nabil dans cette épreuve et lui apporte tout son soutien. Le Club en appelle par ailleurs au meilleur respect de la vie privée de son joueur”, a-t-il écrit, sans un communiqué sur son site officiel, sans pour autant donner plus de détails.

Il faut dire que la mauvaise nouvelle a suscité une grande inquiétude des supporters algériens. Rappelons que des craintes ont déjà été émises concernant la présence d’une anomalie cardiaque détectée lors de la visite médicale effectuée avant de s’engager avec les Dogues l’année passée. Malgré cela, le joueur a fini par avoir l’autorisation de jouer et de valider son transfert.

En attendant plus des nouvelles du LOSC ce soir ou demain matin, le collectif de la rédaction d’Algérie360 souhaite un prompt rétablissement au milieu de terrain de la sélection nationale.