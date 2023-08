Victime d’un AVC, l’humoriste franco-algérien Wahid Bouzidi placé dans le coma au Maroc

L’humoriste franco-algérien Wahid Bouzidi a été hospitalisé mercredi dernier. Et ce, suite à un AVC. Se retrouvant au Maroc pour un spectacle, fin juin dernier, l’homme de 45 ans a décidé de prolonger son séjour à Marrakech pour quelques semaines de vacances.

Les premières nouvelles sur son état de santé ont commencé à apparaitre, le même jour, sur les réseaux sociaux. Des personnalités et des célébrités appellent les internautes à prier pour la star du Jamel Comedy Club.

L’humoriste Wahid Bouzidi hospitalisé en urgence suite à un AVC

Après avoir été victime d’un AVC, Wahid Bouzidi a été hospitalisé en urgence au Maroc. Son état de santé serait d’autant plus préoccupant qu’il a été déjà victime deux incidents de ce genre, ces dernières années. Le comédien a d’ailleurs été placé dans le coma suite à ce dernier AVC. Selon son organisateur de tournées, en l’occurrence Ludo, qui s’est confié à l’AFP, Wahid est pris en charge par une bonne équipe médicale. Cependant, toutes les dates de tournée, prévues jusqu’en juin 2024, sont annulées.

Wahid Bouzidi avait rencontré un important succès suite aux premières apparitions dans divers films, il y a dix ans. D’ailleurs, il avait donné la dernière représentation de One man show Wahid et s’est révélé en spectacle à Marrakech, le mois de juin dernier.

En septembre 2021, l’humoriste avait déjà évoqué ses problèmes de santé. »les médecins n’arrêtent pas de me dire que je ne remontrai plus jamais sur scène ».

Les célébrités réagissent à l’hospitalisation de Wahid Bouzidi

En effet, l’hospitalisation de ce Franco-Algérien a suscité une vive inquiétude autant de la part de ses proches que sur la scène artistique. En effet, des acteurs, des humoristes et des célébrités du petit écran ont réagi à l’hospitalisation de Wahid Bouzidi.

Parmi ces derniers, Moundir, ancien candidat de Koh-Lanta, qui a rendu hommage à « un père de famille exemplaire » et « un artiste et humoriste magique ». De son côté, le comédien Omar Diaw a aussi déclaré « Notre frère Wahid Bouzidi est actuellement dans le coma » avant d’ajouter « je demande un maximum de prières et d’invocation pour lui ».

Par ailleurs, la journaliste et animatrice algérienne Hana Ghezzar a également réagi à l’état de santé de Wahid. « Nos pensées et prières accompagnent l’humoriste Wahid Bouzidi, actuellement dans le coma suite à un AVC ».

