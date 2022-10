Victime d’insulte raciste, Slimani soutenu par le Stade Brestois

Islam Slimani a été victime d’insulte raciste lors du match de cet après-midi ayant opposé le Stade Brestois à Clermont Foot au stade de ce dernier. Après le joueur et le coupable, c’est au tour du Stade Brestois de réagir sur l’affaire.

C’est une affaire qui a fait couler beaucoup d’encre en France. Islam Slimani a dénoncé une insulte raciste à son égard hier après-midi au stade Gabriel Montpied de Clermont-Ferrand. En effet, l’international algérien a accusé le capitaine de Clermont Foot, Johan Gastien, de l’avoir traité pour « Sale Arabe ».

A l’issue du match, le joueur a réagit à propos de l’insulte raciste dont il a été victime. Il se dit fier d’être « blédard et Algérien. Ce n’est pas donné à tout le monde d’être algérien ».

Quant à Gastien, il s’est défendu. Il affirme qu’il n’a jamais traité Slimani de sale Arabe. « Le problème dans cette histoire c’est que c’est moi qui passe pour un con et je n’aime pas ça. Je défends des choses qui sont contre ça et ça me fait chier ».

Le Stade Brestois défend « SuperSlim »

Après les deux joueurs, c’est au tour du Stade Brestois de réagir. Dans un communiqué officiel, il apporte son soutien au meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale.

« Le Stade Brestois apporte tout son soutien à son joueur Islam Slimani, qui lui a rapporté avoir été victime d’insultes racistes pendant la rencontre face à Clermont lors de la 12ème journée de Ligue 1 Uber Eats ». Lit-on au début du communiqué.

Le club breton ne s’arrête pas là. Il appelle la commission de discipline de la ligue du football français d’ouvrir une enquête sur cette affaire. « Le club condamne depuis toujours toutes les formes de discrimination ou de racisme et ne saurait accepter de tels dérapages. Le Stade Brestois se met dorénavant à la disposition des instances et demande à la Commission de Discipline de faire la lumière sur ces faits ».

Reste à savoir maintenant si cette dernière va sanctionner l’auteur de l’insulte raciste en l’encontre de Slimani. Cela dépendra aussi du rapport du commissaire au match.