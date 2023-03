Victime d’enlèvement et torture, un trentenaire sauvé à Blida

Les membres de l’unité régionale de la gendarmerie nationale à Oued Alleug, wilaya de Blida, ont mené une opération qui a permis de sauver un trentenaire qui a été enlevé et soumis à des actes de torture physique. On notera, dans ce sillage, que cette opération a été menée en collaboration avec l’unité cynotechnique et la gendarmerie de la région de Mouzaïa, wilaya de Blida.

Comme mentionné plus haut, la victime a été enlevée et retenue dans un endroit isolé. De ce fait, les membres de la gendarmerie sont immédiatement intervenus. Et ce, après avoir collecté les données et informations nécessaires qui ont permis de localiser l’endroit exact de la victime. Ainsi, les services responsables se sont déplacés sur les lieux et ont encerclé l’endroit où se trouve la victime. En tout cas, il s’agit de ce que rapporte un quotidien arabophone dans son nouveau numéro d’aujourd’hui.

Selon la même source médiatique, le principal concerné a reçu plusieurs blessures, suite aux actes de torture qu’il a subis. En conséquence de quoi, il a été transféré à l’hôpital. Les investigations ont également permis d’arrêter les membres du réseau criminel impliqués dans l’affaire d’enlèvement et de torture de la victime. Notamment, 3 suspects qui ont tenté de s’enfuir.

Les accusés sont âgés entre 23 et 35 ans

On notera que les personnes interpellées sont âgées entre 23 et 35 ans. Par ailleurs, les membres du gang devront faire face à plusieurs accusations. Notamment, formation de groupe de malfaiteurs, enlèvement, torture et formation de bandes criminelles. Ainsi que possession et trafic de drogues et port d’armes blanches. Il convient de préciser que cette opération a permis de récupérer une grande somme d’argent. Celle-ci représente les revenus de ventes de drogues et d’armes blanches.