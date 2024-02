Viber lance l’identification de l’appelant sur Android : protection contre les spams

La fonction d’identification de l’appelant de Viber permettra de reconnaître les appelants inconnus et de détecter le spam, offrant ainsi aux utilisateurs une plus grande liberté pour choisir quand répondre aux appels inconnus.

Alger, le 27 février 2024 – Rakuten Viber, leader mondial des messageries privées et sécurisées ainsi que des communications vocales, annonce sa nouvelle fonctionnalité d’identification de l’appelant, permettant de reconnaître les appelants inconnus et de protéger les utilisateurs du spam.

Quand avez-vous vu pour la dernière fois un numéro s’afficher sur l’écran de votre téléphone et que vous l’avez ignoré parce que l’appelant n’était pas enregistré dans votre liste de contacts ? Cela pourrait être un appel que vous préférez éviter ou bien un appel que vous ne voudriez surtout pas manquer, tel qu’un appel en provenance du cabinet d’un médecin ou une livraison importante en route vers vous.

La nouvelle fonctionnalité d’identification de l’appelant de Viber permet aux utilisateurs de ne jamais manquer un appel crucial. Les utilisateurs de l’application peuvent choisir de l’activer pour identifier tous les appels reçus, même lorsque l’appelant n’utilise pas Viber pour appeler.



Avec la fonctionnalité d’identification de l’appelant de Viber, lorsque la sonnerie indique un potentiel spam, l’utilisateur est alerté avec la mention d’un appelant non sollicité.

Cette fonctionnalité repose sur l’agrégation d’un score de spam ainsi que sur les numéros signalés par les utilisateurs de Viber.

Après la fin de l’appel, l’utilisateur a également la possibilité de choisir parmi diverses actions post-appel telles que la composition automatique, le signalement, l’envoi de messages, et l’enregistrement du contact.

Comment activer l’identification de l’appelant sur Viber ?

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir cette nouvelle dimension de protection supplémentaire et de sensibilisation à nos utilisateurs », déclare Atanas Raykov, vice-président du marketing mondial et du développement chez Rakuten Viber.

« L’identification de l’appelant nous permet d’offrir à nos utilisateurs la tranquillité d’esprit, car personne n’apprécie de recevoir des appels indésirables. C’est une nouvelle étape que nous franchissons pour accorder plus de contrôle aux utilisateurs. »

Les utilisateurs déjà enregistrés (avec Viber 19.3.0 ou une version ultérieure) peuvent activer l’identification de l’appelant dans le menu « Appels et Messages » des paramètres de l’application ou cliquer sur ce lien https://vb.me/Callerid-DZ.

Cette fonctionnalité est actuellement accessible aux utilisateurs Android en Algérie.

À propos de Rakuten Viber

Rakuten Viber connecte les gens, peu importe qui ils sont ou d’où ils viennent. La base d’utilisateurs mondiale bénéficie d’un large éventail de fonctionnalités telles que les discussions individuelles, les appels vidéo, les messageries de groupe, ainsi que les mises à jour et les discussions avec leurs marques et célébrités préférées.

Viber veille à ce que nos utilisateurs disposent d’un environnement sécurisé et gratuit pour partager leurs émotions.

Rakuten Viber fait partie de Rakuten Group, Inc., un leader mondial dans le domaine du commerce électronique et des services financiers. Il est l’application officielle de messagerie instantanée et d’appel du Golden State Warriors de la NBA.