Viandes rouges, légumineuses et céréales : les ordres de Tebboune

En effet, d’après ce communiqué, la réunion du Conseil des ministres a porté notamment sur « la situation des silos de stockage des céréales, l’usine de ciment à Djelfa, le projet de l’usine de ciment à Labiod Sidi Cheikh à El Bayadh, le suivi des deux projets de réalisation de la ville médiatique « Dzaïr média city » et de la ligne ferroviaire minière Béchar-Tindouf-Gara Djebilet, la situation des stations de dessalement de l’eau de mer, en sus de l’examen des données de l’équilibre d’approvisionnement du marché national ».

Le président de la République, a donné des instructions au Gouvernement à l’effet de présenter une vision et une étude minutieuses des besoins du marché national en matière de viandes rouges et de légumineuses, pour éviter toute perturbation et préserver la stabilité des prix, selon un communiqué du Conseil des ministres.