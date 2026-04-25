Viandes rouges : Le plan de l’État pour briser les prix et garantir la disponibilité avant Aïd al-Adha

Le ministère du Commerce intensifie ses efforts avec les importateurs de viandes rouges pour garantir la stabilité du marché avant l’Aïd El Adha. Entre soutien de l’offre et maîtrise des prix, l’objectif est de répondre efficacement à la demande nationale.

Le marché des viandes rouges en Algérie connaît une dynamique précoce à l’approche de l’Aïd El Adha. Les autorités publiques s’activent pour assurer la disponibilité des produits et stabiliser les tarifs à travers une coordination directe avec les opérateurs économiques et le renforcement des circuits de distribution.

Approvisionnement du marché des viandes rouges : Une concertation directe avec les opérateurs

Dans cette optique, la ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Amel Abdellatif, a présidé une réunion de coordination avec les membres de la Fédération des importateurs de viandes rouges. Cette rencontre visait essentiellement à définir les mécanismes d’approvisionnement du marché national en cette denrée stratégique.

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Au cours des échanges, la ministre a prêté une oreille attentive aux préoccupations et aux propositions des opérateurs actifs dans l’importation. Des mesures concrètes ont été mises sur la table pour accompagner ces professionnels et optimiser leurs conditions d’activité sur le terrain.

Aïd al-Adha : Vers une offre abondante de viandes pour stabiliser le marché

L’ordre du jour a porté sur les différents aspects liés à la garantie d’une offre abondante de viandes rouges, notamment avec la proximité de l’Aïd El Adha, période de forte consommation par excellence. L’enjeu est de taille : satisfaire la demande nationale tout en évitant toute tension sur les prix.

Ont pris part à cette réunion :

Les membres de la Fédération affiliée à l’UGCA (Union Générale des Commerçants et Artisans Algériens), sous la direction de Issam Bedrissi.

Un représentant du ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche.

Plusieurs cadres du secteur du commerce.

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Cette mobilisation s’inscrit en droite ligne avec les orientations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier a ordonné le renforcement du marché national du bétail via l’importation de un million de têtes d’ovins spécifiquement pour l’Aïd El Adha, une mesure phare destinée à réguler le marché et à préserver le pouvoir d’achat des citoyens.