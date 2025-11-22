Viandes rouges : importation massive de 30 000 tonnes dès janvier 2026

La ministre du Commerce Intérieur et de la Régulation du Marché National, Amel Abdelatif, a annoncé, avant-hier à Alger, la mise en place d’un mécanisme proactif visant à garantir l’abondance des viandes rouges et blanches durant le Ramadan 2026.

Cette initiative repose sur l’engagement des opérateurs à approvisionner le marché avec une quantité initiale avoisinant les 30 000 tonnes.

Lors d’une séance plénière à l’Assemblée Populaire Nationale (APN) consacrée aux questions orales, Abdelatif a précisé que cette quantité initiale, estimée à 29 545 tonnes, serait importée entre le 15 janvier et le 15 mars 2026.

L’opération d’importation s’inscrit dans le cadre d’un « plan rigoureux pour sécuriser l’approvisionnement du marché national et réguler les prix », élaboré en coordination avec les ministères de l’Agriculture et du Commerce Extérieur.

La ministre a souligné qu’une série de réunions avec les importateurs de viande avait abouti à des engagements formels pour un programme d’approvisionnement strict couvrant la demande.

L’État a mobilisé tous les mécanismes fiscaux et douaniers pour faciliter les opérations d’importation pendant les périodes de forte demande. À cet égard, la ministre a indiqué que le projet de loi de finances pour l’année 2026 prévoit l’adoption d’un régime préférentiel exceptionnel exonérant les importations d’ovins et de bovins destinés à l’abattage des droits et taxes.

Approvisionnement en viandes pour le Ramadan 2026 : mesures, prix régulés et innovations numériques

Cette mesure vise à soutenir la stabilité des prix et à protéger le pouvoir d’achat des citoyens. En cas d’augmentation de la demande, les opérateurs sont également autorisés à importer du bétail vivant pour assurer la disponibilité de l’offre et la stabilité des prix.

Pour garantir une disponibilité effective sur le terrain, plusieurs points de vente relevant de complexes publics et privés ont été ouverts à travers les différentes wilayas du pays, en coordination avec les ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture.

L’objectif est de livrer les viandes importées directement aux consommateurs à des prix régulés, avec un plafonnement des marges bénéficiaires à l’importation et à la distribution. Toutes les étapes de la commercialisation seront soumises à une surveillance rigoureuse en coordination avec les services de sécurité.

Afin d’assurer un suivi plus précis de l’approvisionnement et des prix, Abdelatif a signalé la création d’une cellule de suivi centrale au niveau du cabinet ministériel. Cette cellule sera chargée du suivi quotidien de la dynamique d’approvisionnement national, du renforcement du contrôle des marchés de gros et de détail, de l’analyse de l’évolution des prix tout au long des chaînes de distribution, du traitement des notifications des acteurs, ainsi que de la préparation de rapports périodiques et de recommandations d’intervention urgentes.

La ministre a ajouté que son département travaille, en collaboration avec les secteurs concernés et les différents acteurs économiques, à l’élaboration d’un « nouveau projet de loi intégré sur l’approvisionnement et la régulation du marché national ». Ce texte unifié rassemblera tous les mécanismes relatifs à l’organisation de la distribution, à la régulation des réseaux de commercialisation et au renforcement de la transparence.

Le projet de loi prévoit également « la création d’une plateforme numérique nationale commune permettant de suivre les marchandises en temps réel, de leur origine jusqu’à leur arrivée au consommateur ».