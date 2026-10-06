De l’importation à l’investissement : le nouveau pari algéro-espagnol sur les viandes rouges

L’Algérie et l’Espagne veulent donner une nouvelle dimension à leur coopération dans les viandes rouges. Deux accords signés lundi à Alger doivent rapprocher davantage les professionnels des deux pays, avec des échanges qui ne portent plus uniquement sur l’approvisionnement du marché algérien, mais aussi sur l’élevage, les technologies, les abattoirs et la transformation.

La rencontre bilatérale, organisée sous le thème « Unir les marchés, renforcer le secteur », intervient alors que les échanges commerciaux entre les deux filières ont déjà pris de l’ampleur. Au premier semestre 2026, l’Espagne a exporté vers l’Algérie environ 15 000 tonnes de viande bovine et plus de 8 000 tonnes de viande ovine, pour une valeur supérieure à 200 millions d’euros.

L’enjeu affiché à Alger consiste désormais à faire évoluer cette relation commerciale vers des partenariats plus larges. Susceptibles d’impliquer plusieurs maillons de la filière.

Viandes rouges : deux accords pour élargir la coopération entre l’Algérie et l’Espagne

Le premier protocole réunit l’Algérienne des viandes rouges (ALVIAR), filiale du groupe AGROLOG, et les organisations interprofessionnelles espagnoles INTEROVIC et PROVACUNO. Le second associe ces dernières au Syndicat national des importateurs de viandes rouges.

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Les accords doivent notamment faciliter l’échange d’informations sur les marchés et l’élevage. Ainsi que le partage d’expériences et de compétences. L’amélioration des races animales et la coopération logistique figurent également parmi les axes retenus.

Pour Mohamed Rezgui, PDG d’ALVIAR, cette coopération offre l’occasion de renforcer les échanges entre les deux pays autour de « l’investissement, l’échange d’expertises, la création de valeur ajoutée et la création d’emplois ».

La partie algérienne souhaite surtout élargir les discussions à l’ensemble de la chaîne, de la production animale jusqu’à la transformation et à la distribution.

Plus de 200 millions d’euros d’échanges : l’Espagne veut aller au-delà des exportations

L’Espagne occupe déjà une place importante dans l’approvisionnement du marché algérien. Cristina E. Olazabal Valiente, conseillère économique et commerciale de l’ambassade d’Espagne à Alger, a indiqué que l’Algérie représentait la première destination hors Union européenne des exportations espagnoles de viandes bovine, ovine et caprine.

Au premier semestre 2026, les exportations ont atteint environ 15 000 tonnes de viande bovine et plus de 8 000 tonnes de viande ovine, pour une valeur supérieure à 200 millions d’euros.

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Mais Madrid veut désormais élargir cette relation. L’ambassadeur d’Espagne en Algérie, Ramiro Fernandez Bachiller, a fait part de la volonté de son pays de dépasser les seuls échanges commerciaux pour développer une coopération durable dans l’élevage.

Cette orientation pourrait notamment s’appuyer sur l’expérience espagnole dans l’élevage, l’économie agricole, l’amélioration des races, la santé animale, la transformation et la valorisation des produits.

Pour la partie algérienne, cette complémentarité peut contribuer à renforcer progressivement une filière nationale davantage intégrée.

Élevage, abattoirs et technologies : les secteurs ciblés par le partenariat

Au-delà des accords signés, Mohamed Rezgui a présenté plusieurs pistes destinées à donner une dimension plus concrète à cette coopération.

Parmi les propositions avancées par ALVIAR figurent notamment :

La création d’un cadre permanent de coopération entre institutions, professionnels, experts et opérateurs des deux pays ;

Le développement de partenariats dans l’élevage, l’amélioration des races et l’engraissement ;

Le transfert de technologies et de savoir-faire espagnols ;

La modernisation des abattoirs et le développement de la transformation ;

Le renforcement de la valorisation des produits et de la chaîne du froid ;

La création de programmes communs de formation et d’échange d’expertises ;

Le rapprochement entre les PME algériennes et espagnoles ;

L’étude de projets algéro-espagnols couvrant différentes étapes de la filière.

Le Syndicat national des importateurs de viandes rouges voit également dans ce rapprochement une possibilité de favoriser l’implantation d’opérateurs espagnols en Algérie. Sofiane Bahbou, son porte-parole, a notamment cité la modernisation des abattoirs et le développement de l’élevage intensif dans le Sud.

Ramadan 2027 : les importateurs anticipent déjà la hausse de la demande

L’approvisionnement du marché reste un autre volet important des préparatifs. Les périodes de forte consommation, notamment le Ramadan et l’Aïd, nécessitent une planification plusieurs mois à l’avance.

Mohamed Rezgui a indiqué qu’AGROLOG, en coordination avec le ministère du Commerce, prenait les dispositions nécessaires pour répondre à la demande durant le mois sacré.

Sofiane Bahbou a, pour sa part, affirmé que les préparatifs avaient commencé près de six mois auparavant. Il a assuré que « toutes les quantités nécessaires seront importées » afin d’éviter les ruptures d’approvisionnement.

Cette anticipation tient notamment aux pics de demande qui caractérisent le marché algérien à certaines périodes de l’année. La partie espagnole souligne d’ailleurs sa capacité à adapter son offre aux spécificités locales, notamment en matière de découpes et de calendrier des ventes.

L’Algérie et l’Espagne veulent désormais travailler sur toute la chaîne

Les discussions organisées à Alger se sont poursuivies par des rencontres B2B entre opérateurs des deux pays. Elles ont permis d’examiner différentes possibilités de partenariat dans la filière.

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Les deux accords constituent ainsi un cadre pour approfondir une relation qui repose déjà sur des échanges commerciaux importants. La prochaine étape consiste à développer des collaborations dans la production, l’élevage, la transformation et les infrastructures, tout en favorisant le transfert de compétences.

La coopération algéro-espagnole dans les viandes rouges pourrait donc progressivement changer de nature. D’un marché largement structuré autour des importations, elle tend vers un modèle où les investissements, les technologies et les partenariats industriels prennent une place plus importante.