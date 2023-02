Viandes rouge et blanche à 1200 DA et 350 DA à partir de cette date

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a confirmé aujourd’hui, le mardi 21 février 2023, que la viande rouge sera commercialisée, à partir de la première semaine de mars prochain à travers le marché national, au prix de 1200 dinars le kilogramme. Et ce lors d’une déclaration à la presse en marge de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya de M’sila.

Mohamed Abdelhafid Henni a ajouté, qu’en ce qui concerne la viande blanche, des mesures ont été prises en coordination avec une institution affiliée au secteur, représentée par l’Office National de l’Alimentation du Bétail (ONAB). Afin de la fournir au prix de 350 dinars le kilogramme, avec l’ouverture de 400 points de vente à travers le pays.

Le premier responsable du secteur agricole en Algérie a confirmé que des points de vente de viande seront répartis au niveau de toutes les communes du pays. La quantité de production de lait sera également augmentée pour atteindre le confort dans cet aspect.

Pour conclure, le ministre de l’Agriculture, Mohamed Abdelhafid Henni a rassuré quant à l’abondance de légumes et de fruits, malgré les prix élevés de certains produits saisonniers pour les fruits et non saisonniers pour les légumes.

Vers la modernisation progressive du secteur agricole en Algérie

Lors de cette même visite de la wilaya de M’Sila, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a affirmé que les efforts de son département sont dirigés vers l’organisation et la modernisation progressive du secteur agricole à travers la mise en place d’une stratégie visant à assurer l’autosuffisance et la sécurité alimentaire.

Le ministre a souligné que les services de son département ministériel œuvrent à consolider les bases du secteur agricole en application des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune par la consolidation de la sécurité alimentaire qui relève de la sécurité nationale, affirmant que les efforts de l’Etat se poursuivent pour organiser progressivement le secteur.

Henni a indiqué que grâce aux mesures prises, les besoins agricoles nationaux ont été satisfaits à 75 % dans 27 filières agricoles, ajoutant: « nous avons à titre prioritaire satisfait la demande à 100 % pour le blé et l’orge par le soutien aux agriculteurs et aux éleveurs et le travail se poursuit pour assurer le blé tendre par les acteurs du secteur ».