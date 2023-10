Viandes, légumes et fruits : voici les prix selon le ministère de l’Agriculture

Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural en Algérie a récemment lancé une initiative visant à informer les professionnels et les consommateurs sur les prix des produits agricoles. Cette initiative prend la forme d’une publication quotidienne qui couvre 18 produits agricoles, y compris des denrées essentielles telles que les légumes, les viandes, le lait et les œufs.

L’une des caractéristiques essentielles de cette publication est l’analyse comparative des prix au niveau national et dans les villes étrangères ou la communauté algérienne est présente. Cette comparaison permet aux consommateurs de mieux comprendre les différences de prix.

Prix des produits de large consommations

En ce qui concerne les prix des produits de consommation courante, voici quelques exemples relevés dans la publication du Ministère de l’Agriculture :

Les pommes de terre, l’un des aliments de base, coutent entre 58 et 71 dinars.

Les tomates varient entre 118 et 148 dinars.

Les oignons sont au prix minimum de 35 dinars.

La viande bovine oscille entre 1806 et 1994 dinars.

Les œufs se situent entre 21 et 23 dinars.

L’ail est coté entre 315 et 414 dinars.

Le lait de vache frais varie entre 86 et 96 dinars.

Les carottes sont entre 81 et 98 dinars.

Les poireaux sont cotés entre 103 et 122 dinars.

Le poivron doux est entre 102 et 128 dinars.

Le poivron piquant varie entre 121 et 150 dinars.

Les courges sont entre 106 et 133 dinars.

Les haricots verts sont au prix de 210 à 247 dinars.

La laitue est entre 115 et 135 dinars.

La publication du Ministère de l’Agriculture ne se limite pas aux légumes et aux viandes. Elle couvre également les fruits de saison, fournissant des informations précieuses aux amateurs de fruits. Voici quelques exemples de prix pour certains fruits :

Les pommes coûtent entre 312 et 486 dinars.

Les dattes Deglet Nour varient entre 452 et 633 dinars.

Les poires sont au prix de 263 à 388 dinars.

Pour conclure, le Ministère de l’Agriculture prévoit de publier ces informations chaque jeudi sur les chaînes de télévision nationales, permettant ainsi à un large public d’accéder aux prix actualisés.