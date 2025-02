Viandes importées : voici les prix fixés par les autorités pour le Ramadan 2025

Une cargaison de plus de 3 000 tonnes de viande rouge en provenance d’Amérique du Sud vient d’accoster en Algérie afin de renforcer l’approvisionnement à l’approche du mois de Ramadan 2025.

Cela s’inscrit dans le programme d’importation prévoyant l’acheminement de plus de 50 000 tonnes pour garantir un marché stable et des prix accessibles. En effet, l’Algérie a adopté une politique proactive cette année. Dès le mois de septembre dernier, un programme conjoint entre les ministères de l’Agriculture et du Commerce a été mis en place pour planifier et assurer un approvisionnement régulier en viande rouge et blanche. Ainsi, éviter les pénuries et la flambée des prix.

Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures incitatives pour faciliter l’importation de viande rouge. Parmi elles, l’octroi de droits de douane réduits ainsi que l’exonération de la TVA sur les viandes importées. De plus, des facilités administratives ont été accordées aux importateurs afin d’accélérer les démarches et garantir la disponibilité des produits dans les délais impartis.

Ces dispositions bénéficient à près de 170 opérateurs économiques, incluant des entreprises publiques telles que l’Algérienne des Viandes Rouges (ALVIAR) et la Société Algérienne de Régulation des Produits Agricoles (SARPA), ainsi que des importateurs privés.

Viande d’importation : des prix encadrés pour éviter toute spéculation durant le Ramadan 2025

Le premier arrivage de cette vaste opération d’importation s’est déroulé avec succès. Une cargaison de 95 conteneurs transportant plus de 3 000 tonnes de viande rouge est désormais sur le sol algérien. Ces quantités, destinées à 15 importateurs répartis sur plusieurs wilayas. Seront mises sur le marché après le dédouanement et les contrôles sanitaires requis.

Les prix sont d’ores et déjà encadrés par les autorités. Avec une marge de profit fixée à 4 % pour les importateurs, 5 % pour les grossistes et 8 % pour les détaillants. Cela permet d’assurer une stabilité des prix avec un coût prévisionnel de :

1 200 dinars le kilo pour la viande désossée importée d’Amérique du Sud ;

1 350 dinars le kilo pour la viande avec os importée d’Europe ;

Entre 1 900 et 2 000 dinars le kilo pour la viande ovine importée ;

De plus, ce programme d’importation suit un calendrier précis avec des volumes déjà fixés pour chaque mois. Après une première livraison de 12 356 tonnes en janvier. Les quantités ont été revues à la hausse pour février avec 18 165 tonnes actuellement en cours d’acheminement. La dernière phase interviendra en mars avec un volume de 20 050 tonnes. Permettant ainsi de sécuriser le marché en prévision du Ramadan.

Ces quantités devraient suffire à couvrir la demande nationale, tout en laissant une marge d’ajustement en cas de nécessité. Par ailleurs, l’importation de veaux destinés à l’élevage et à l’engraissement a été autorisée pour renforcer la production locale et limiter la dépendance aux importations à long terme.