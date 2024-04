Viandes importées en Algérie : des prix bas au détriment de la qualité ? (APOCE)

La question de la qualité des viandes importées en Algérie est au cœur des préoccupations des consommateurs et des autorités de régulation. Récemment, l’APOCE a soulevé des préoccupations quant à la réduction des prix des viandes importées par les commerçants.

Cette baisse soudaine des prix a suscité des interrogations quant à la raison qui pousse les commerçants à adopter une telle mesure. Dans un post sur sa page officielle sur Facebook, l’organisation a pointé du doigt la possibilité que ces viandes approchent de leur date de péremption, constituant ainsi un risque pour la santé des consommateurs.

Selon l’organisation, des licences exceptionnelles permettant la vente des viandes importées même après expiration de leur date de péremption ont été accordées . Cette décision aurait été motivée par l’arrivée simultanée de grandes quantités de ces produits sur le marché. Cependant, cette pratique soulève des inquiétudes quant à la qualité et à la fraîcheur des produits proposés aux consommateurs.

Implications pour la santé publique et les consommateurs

La vente de viandes approchant de leur date de péremption présente des risques sérieux pour la santé publique. En effet, la consommation de viandes périmées ou de qualité douteuse peut entraîner des problèmes gastro-intestinaux et même des intoxications alimentaires sévères. Les autorités sanitaires doivent donc être particulièrement vigilantes quant à la régulation et au contrôle de la qualité des produits alimentaires importés.

Par ailleurs, cette situation souligne également la nécessité d’une plus grande transparence de la part des autorités et des commerçants concernant l’origine et la qualité des viandes importées. Les consommateurs ont le droit de savoir ce qu’ils achètent et de s’assurer que les produits alimentaires qu’ils consomment répondent aux normes de sécurité et de qualité.

En conclusion, la réduction des prix des viandes importées en Algérie soulève des préoccupations légitimes quant à la qualité et à la fraîcheur de ces produits. Il est impératif que les autorités prennent des mesures pour garantir la sécurité alimentaire des consommateurs et assurer le respect des normes de qualité dans le commerce des produits alimentaires importés.