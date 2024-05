Viande rouge importée : Voici pourquoi les prix ont passé sous la barre des 900 DA/Kg

Les prix de la viande importée ont connu une baisse remarquable ces derniers jours, passant sous la barre des 1 000 DA le kilo. En effet, la viande bovine importée sans os du Brésil se vendait à 1 200 DA le kilo durant le mois de Ramadan, tandis que la viande bovine avec os coûtait 1 350 DA le kilo. Aujourd’hui, les prix oscillent entre 800 et 900 DA le kilo chez certains bouchers.

Cette baisse des prix intervient à la suite d’une décision gouvernementale visant à encadrer les marges de profit sur l’importation, la distribution et la vente en gros et au détail de la viande bovine et ovine fraîche et réfrigérée importée, qu’elle soit sous forme de carcasses entières, de demi-carcasses ou conditionnée sous vide.

Une mesure prise pour lutter contre la spéculation et garantir un accès équitable des consommateurs à cette denrée essentielle.

🟢 À LIRE AUSSI : Viande rouge importée : les marges bénéficiaires plafonnées (Journal officiel)

De son côté, l’Organisation algérienne de protection et d’orientation des consommateurs et de son environnement (APOCE) émet des réserves quant aux motivations réelles de cette baisse. Dans une publication sur sa page Facebook, l’APOCE suggère que cette baisse soudaine pourrait être liée à l’approche de la date de péremption des viandes importées.

Viande rouge importée : Chute libre des prix, quelles sont les vraies raisons ?

L’organisation pointe du doigt l’octroi récent d’une autorisation exceptionnelle par les autorités publiques permettant aux importateurs de congeler sous vide les viandes rouges importées avant leur date de péremption.

Cette mesure s’explique par l’arrivée simultanée de grandes quantités de viande sur le marché algérien, ce qui a conduit à une accumulation des stocks.

Malgré la fixation d’un prix plafond pour la viande importée entre 1200 et 1350 DA le kilo pour la viande bovine et 1850 DA pour la viande ovine durant les mois écoulés et le mois de Ramadan, des observations récentes font état d’une disparité notable des prix dans les différentes wilayas et même au sein d’une même wilaya.

En effet, des prix au kilo de viande bovine sans os allant de 650 à 750 DA ont été relevés dans les wilayas de l’est du pays, tandis qu’à Alger, le prix atteint les 900 DA le kilo (en fonction des coûts d’importation et la durée de conservation de la viande).

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie : doutes sur le caractère halal de la viande importée de France

Selon Sofiane Bahbou, président de la Fédération nationale des importateurs de viande, la fixation d’un prix unique pour tous les opérateurs est difficile à mettre en œuvre car les coûts d’importation, la durée de conservation de la viande et les stratégies commerciales varient d’un importateur à l’autre.

L’augmentation du nombre d’importateurs, dont certains inexpérimentés dans le domaine de la viande, a conduit à un afflux de produits sur le marché. Face à la diminution de la demande et à l’approche de la date de péremption de leurs stocks, ces nouveaux acteurs ont été contraints de baisser leurs prix pour éviter des pertes importantes.