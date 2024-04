Viande rouge importée : les marges bénéficiaires plafonnées (Journal officiel)

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a signé le décret exécutif qui fixe les marges bénéficiaires maximales aux stades de l’importation et de la distribution, en gros et au détail, des viandes bovines et ovines fraîches réfrigérées.

Le décret exécutif en question figure dans le Journal officiel no 26 du 9 avril 2024. Le texte de loi plafonne ainsi les marges bénéficiaires appliquées aux viandes rouges importées, tout au long du processus de leur mise sur le marché.

En outre, le plafonnement des marges, précise le décret 24-133, concerne les « viandes fraîches réfrigérées, bovines et ovines, importées en carcasse, demi carcasse et sous vide » et ce « aux stades de l’importation et de la distribution, en gros et au détail ».

Voici les marges bénéficiaires maximales sur les viandes rouges importées

Dans le détail, le nouveau texte de loi fixe les marges bénéficiaires maximales applicables aux viandes fraîches importées, bovines et ovines, comme suit :

Au stade l’importation : 4 % sur chaque kilogramme

4 % sur chaque kilogramme Au stade de la distribution en gros : 5 % sur chaque kilogramme

5 % sur chaque kilogramme À l’étape de la distribution en détail : 8 % sur chaque kilogramme

Concernant la méthode de calcul de ces marges maximales, le texte précise qu’au stade de l’importation, il se fait sur la base du prix de revient ; et qu’aux étapes de la distribution en gros et en détail, il s’établit sur la base du coût et du prix d’achat, respectivement.

Ainsi, cette nouvelle mesure vise à assurer la stabilisation des prix de la viande rouge importée aux alentours de 1200 DA/kg ou 1300 DA/kg, comme cela fut décidé par le gouvernement. Rappelons qu’auparavant, les autorités avaient plafonné les marges bénéficiaires du riz et des légumes secs.