Viande rouge en Algérie : le gouvernement prépare déjà l’approvisionnement du marché pour le 2027

La ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Amel Abdelatif, a présidé jeudi, à Alger, une réunion de travail consacrée à l’approvisionnement du marché national en viandes rouges. La rencontre a réuni plusieurs importateurs actifs dans cette filière afin d’examiner les conditions nécessaires pour garantir une disponibilité régulière de cette denrée alimentaire.

Organisée au Palais des expositions, la réunion avait notamment pour objectif d’identifier les moyens permettant d’accompagner les opérateurs de la filière et de renforcer leur préparation face aux besoins du marché national.

Au cours de cette rencontre, la ministre a écouté les différentes préoccupations exprimées par les importateurs de viandes rouges. Les opérateurs ont également présenté leurs propositions concernant le fonctionnement de leur activité et les conditions nécessaires pour contribuer à la régularité de l’approvisionnement.

Les discussions ont porté plus largement sur les différents enjeux liés au ravitaillement du marché national. Les participants ont notamment examiné les mesures susceptibles de garantir la disponibilité de la viande rouge et d’assurer une continuité de l’approvisionnement.

Cette réunion s’inscrit ainsi dans le suivi de la situation de la filière et dans les démarches visant à renforcer la coordination entre les pouvoirs publics et les opérateurs concernés. L’objectif affiché reste d’assurer un approvisionnement régulier du marché en cette denrée considérée comme essentielle.

La rencontre a également permis d’aborder les difficultés et les besoins exprimés par les professionnels de l’importation. Les échanges doivent permettre de mieux identifier les mesures d’accompagnement nécessaires pour permettre aux opérateurs de contribuer à la couverture des besoins du marché national.

Le Ramadhan 2027 déjà au centre des préparatifs

Au-delà de la situation actuelle du marché, les discussions ont également porté sur une échéance encore éloignée : le mois de Ramadhan 2027.

Les autorités ont choisi d’aborder dès maintenant la préparation de cette période afin de permettre à la filière des viandes rouges d’anticiper les besoins du marché. Cette préparation précoce vise à renforcer la capacité des opérateurs à répondre à la demande et à maintenir un approvisionnement régulier durant le mois de Ramadhan.

La réunion a donc permis d’élargir les discussions aux différentes questions liées à la préparation de la filière pour cette prochaine période. L’enjeu consiste notamment à assurer la disponibilité de la viande rouge et à éviter les perturbations dans l’approvisionnement du marché national.

Cette anticipation intervient dans un contexte où le mois de Ramadhan constitue une période particulière pour le marché des produits alimentaires, avec une évolution des habitudes de consommation et des besoins des ménages. La préparation en amont doit ainsi permettre aux différents acteurs concernés de mieux organiser leur intervention.

Plusieurs représentants des secteurs ministériels et des organismes concernés ont participé à la réunion. Le secrétaire général de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) était également présent, aux côtés de cadres du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national.

La rencontre a ainsi réuni les représentants de l’administration, des organismes concernés et les professionnels de l’importation autour d’un même dossier : renforcer la préparation de la filière et garantir un approvisionnement régulier du marché national en viandes rouges.

Avec l’ouverture des préparatifs du Ramadhan 2027, les discussions engagées avec les importateurs doivent permettre d’anticiper les besoins de cette période et de renforcer la coordination entre les différents intervenants de la filière.