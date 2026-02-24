Viande locale ou importée ? Voici comment ne plus vous faire piéger chez le boucher

Face à la multiplication des cas de tromperie sur l’origine des produits, les ministères du Commerce et de l’Agriculture durcissent le ton. Un nouveau système de double marquage (estampillage) est désormais imposé pour protéger le consommateur et garantir la transparence des prix.

Le flou artistique qui régnait jusqu’ici dans certaines boucheries et points de vente concernant l’origine des viandes rouges vit ses derniers jours. Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, vient de lancer une offensive réglementaire majeure.

L’objectif est de mettre fin à la confusion — parfois délibérée — entre la viande locale et la viande importée, vendue à des prix régulés.

Selon une note officielle (n°367) émanant du Secrétariat général du ministère de l’Agriculture, des instructions fermes ont été transmises aux services vétérinaires des différentes wilayas. Ce nouveau protocole repose sur une différenciation visuelle immédiate grâce à la forme et au nombre de tampons (estampilles) apposés sur les carcasses.

Pour les carcasses de plus de 30 kg :

Viande locale : Un marquage longitudinal allant de l’épaule à la cuisse, complété par un marquage vertical sur l’épaule et la cuisse.

Viande importée : Un double marquage parallèle (deux traits au lieu d'un) sur toute la longueur, ainsi que deux marquages verticaux parallèles sur l'épaule et la cuisse.

Pour les carcasses de moins de 30 kg :

Viande locale : Un seul marquage longitudinal.

Viande importée : Deux marquages longitudinaux parallèles pour lever toute ambiguïté.

Le secteur de la découpe n’échappe pas à cette rigueur. Pour les morceaux de viande vendus au détail, la réglementation impose désormais :

Un seul tampon ovale pour la production nationale.

pour la production nationale. Deux tampons ovales pour la viande importée.

L’APOCE monte au créneau : « Soyez vigilants »

L’Organisation algérienne de protection des consommateurs (APOCE) a immédiatement réagi à ces nouvelles mesures. Dans un communiqué publié ce mardi, l’organisation a salué cette avancée technique qui vise à « garantir la transparence et permettre aux citoyens de distinguer clairement la provenance des produits sur les étals ».

L’organisation souligne que ce changement de marquage — passant du tampon unique au double tampon parallèle pour l’importé — est une arme efficace pour couper la route aux tentatives de mélange des stocks ou de manipulation des prix.

Un numéro vert et une application pour dénoncer les abus

Pour garantir l’efficacité de ce dispositif sur le terrain, l’APOCE ne compte pas uniquement sur les inspecteurs de l’État. Elle appelle les consommateurs à devenir des acteurs de leur propre protection.

« Nous invitons les citoyens à la vigilance et au signalement immédiat de tout dépassement ou absence de marquage réglementaire dans les boucheries », indique l’organisation.

Deux canaux de signalement ont été mis en avant :

Le numéro court : 3311 (pour les signalements téléphoniques).

(pour les signalements téléphoniques). Le numérique : L’application mobile « Achki » (Mon appli de plainte).

Cette mesure intervient après que les services de contrôle du ministère du Commerce ont constaté de nombreuses irrégularités sur le terrain. Certains opérateurs profitaient de l’absence de signes distinctifs clairs pour écouler de la viande importée au prix de la viande locale, lésant ainsi le portefeuille du citoyen.

La note ministérielle insiste sur l’application « stricte et immédiate » de ces directives dans tous les abattoirs et points de distribution du pays. Des rapports détaillés devront être transmis régulièrement aux services centraux pour évaluer l’impact de cette mesure sur la régulation du marché.

En renforçant la traçabilité par le « double sceau », les autorités espèrent restaurer la confiance entre le boucher et son client, tout en assurant que la viande subventionnée ou importée arrive bien à destination au prix juste.