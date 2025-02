Viande : Le plan du gouvernement pour éviter la pénurie et stabiliser les prix

Le wali de Tiaret, Khalil Saïd, a annoncé la réouverture exceptionnelle du marché hebdomadaire aux bestiaux de la commune de Sougueur. Cette réouverture, qui aura lieu chaque samedi matin de 5 heures à midi, est strictement réservée aux éleveurs et propriétaires de bétail de la wilaya de Tiaret. Cette restriction vise à limiter les risques de propagation des maladies animales qui pourraient toucher la région.

Afin de garantir des conditions sanitaires optimales, les autorités ont mis en place plusieurs mesures de prévention. L’Inspection vétérinaire et les services municipaux d’hygiène seront chargés de superviser l’ensemble des opérations. Un principe de « circulation à sens unique » sera appliqué pour faciliter le contrôle vétérinaire et limiter les risques de contamination.

Une surveillance continue et une fermeture en cas d’aggravation

La municipalité de Sougueur sera responsable de la désinfection du marché, notamment à travers la mise en place de bassins de décontamination aux entrées et sorties. En cas d’aggravation de la situation sanitaire dans la wilaya, les autorités se réservent le droit de fermer à nouveau le marché. L’exécution de cette décision sera confiée au wali délégué de la circonscription administrative de Ksar Chellala, au secrétaire général de la wilaya et aux services de sécurité et d’agriculture.

Un plan gouvernemental pour assurer la disponibilité des viandes

En parallèle de cette réouverture, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour assurer l’approvisionnement en viande rouge et blanche. Une partie du cheptel sera spécialement destinée à l’Aïd al-Adha afin d’éviter une flambée des prix et de garantir une offre suffisante.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youssef Charfa, a précisé que cette stratégie repose sur la valorisation des filières animales, notamment celle de la viande rouge. L’objectif principal est d’intensifier la production locale tout en préservant les races nationales.

Pour encourager l’élevage et améliorer les conditions de production, le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs d’accompagnement :

Vaccination gratuite du bétail.

Subventions pour l’achat d’aliments comme l’orge fourrager et le son.

Réhabilitation des pâturages et régulation du pâturage intensif.

Facilité d’accès aux terres agricoles et aux crédits destinés au développement de l’élevage.

Une commission nationale a été installée en décembre 2024 pour relancer la production locale de viande rouge. Elle regroupe des représentants de l’Union nationale des agriculteurs algériens et de la Chambre nationale de l’agriculture.

Un équilibre entre importation et production locale

Pour garantir la stabilité du marché et éviter toute pénurie, des licences d’importation de viande rouge fraîche, de veaux d’engraissement et de bovins ont été accordées aux opérateurs économiques. Une commission interministérielle a été mise en place pour superviser ces importations et assurer leur bon déroulement.

En parallèle, un accord de partenariat a été signé entre plusieurs entreprises publiques du secteur agroalimentaire afin de constituer un stock stratégique de viande rouge et blanche. Ces stocks seront distribués à des prix abordables via des points de vente agréés.

Enfin, des accords sanitaires ont été signés avec plusieurs pays exportateurs pour éviter tout problème logistique susceptible de perturber l’approvisionnement national.

Grâce à ces mesures, le gouvernement espère stabiliser les prix, renforcer la filière de l’élevage et garantir un approvisionnement régulier en viande rouge et blanche pour les consommateurs.