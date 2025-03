Viande importée au prix « fixe » de 1500 DA/KG : la vente directe est lancée dans ces wilayas

Une première opération de vente directe de viande ovine importée de Roumanie a été officiellement lancée ce jeudi à Chéraga. Proposée à 1500 dinars le kilo, cette initiative inédite qui vise à casser les prix durant le Ramadan et avant l’Aïd, devrait s’étendre à plusieurs wilayas du pays.

L’entreprise Taouahria pour le ravitaillement a donné le coup d’envoi officiel de ses points de vente de viande fraîche ce jeudi 13 mars à Chéraga, dans la banlieue ouest d’Alger. Ce premier point de distribution propose de la viande ovine importée directement de Roumanie à un prix fixe et affiché de 1500 dinars le kilogramme. Bien en deçà des tarifs habituels pratiqués sur le marché local.

La porte-parole de l’entreprise, Fatma-Zohra Nazef, a précisé que la viande commercialisée provient de Roumanie, un pays réputé pour la qualité de ses viandes en Europe. « Les viandes fraîches roumaines occupent la première place sur les marchés européens », a-t-elle indiqué, insistant sur le caractère frais et non congelé des produits proposés à la vente.

Viande ovine de Roumanie à 1500 DA/KG : des points de vente dans plusieurs wilayas du pays

Au-delà de la capitale, le dispositif mis en place ne se limite pas à Alger. Des points de vente ont également été installés à travers plusieurs wilayas. À savoir :

Batna ;

Tébessa ;

Ouargla ;

Aïn Témouchent ;

Oran ;

En effet, l’objectif de l’entreprise est de rendre la viande ovine accessible au plus grand nombre. Notamment en cette période sensible marquée par une forte demande du mois de Ramadan et l’approche de l’Aïd el-Adha.

🟢 À LIRE AUSSI : Flambée des prix des viandes importées : l’État active une « mesure urgente »

Par ailleurs, il a été précisé que l’opération repose sur un modèle simple, mais efficace. Des viandes importées en quantité, vendues au kilo à prix unique, avec libre choix du morceau. Le mode d’abattage respecte également les rites religieux, a tenu à rassurer la représentante de l’entreprise, qui a souligné que « la méthode de sacrifice est conforme aux prescriptions halal ».

Vente directe des viandes importées : une commercialisation appelée à durer

En outre, les consommateurs peuvent ainsi choisir eux-mêmes la pièce qui leur convient, sans frais supplémentaires. Cette transparence dans le processus d’achat, combinée à une grille tarifaire fixe, pourrait séduire de nombreux ménages. Confrontés à l’augmentation continue des prix des produits carnés sur le marché algérien.

Par ailleurs, interrogée sur la durée de l’opération, Fatma-Zohra Nazef a assuré que la distribution de cette viande fraîche se poursuivra au-delà des fêtes religieuses. « L’opération n’est pas ponctuelle. Elle est appelée à durer toute l’année, y compris après l’Aïd », a-t-elle affirmé.

🟢 À LIRE AUSSI : Timbre fiscal gratuit en 2025 : qui est concerné et comment en bénéficier ?

En somme, cette annonce confirme une volonté de mettre en place un circuit durable. Visant à alimenter régulièrement le marché algérien en viande ovine importée à tarif maîtrisé. Un levier que les autorités pourraient aussi considérer comme un outil efficace pour lutter contre la spéculation et stabiliser les prix.