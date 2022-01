Viande blanche : une nouvelle hausse des prix attendue

La hausse des prix de la viande blanche a marqué les esprits lors des derniers mois, poussant même certains consommateurs à lancer une campagne de boycott largement relayée sur les réseau sociaux. Ces derniers jours les prix ont baissé, mais le secteur de l’élevage de volailles souffre de divers problèmes.

Selon, Hadi Tabhirt, Secrétaire Général National du Conseil Professionnel Mixte de l’élevage avicole, lors de son passage sur les ondes de Radio Sétif, « la baisse des prix du poulet est due à la relative abondance enregistrée en poules pondeuses et au comportement des consommateurs, dont le pouvoir d’achat a baissé ce qui a causé la baisse de la demande sur la viande blanche ».

Vente à perte chez les éleveurs

Le même intervenant assure que « le coût d’un kilogramme de poulet varie entre 260 et 280 poulets, et vendre en dessous de ce prix est une perte subie par les éleveurs de volailles… c’est ce qui se passe aujourd’hui ».

M. Tabhirt souligne aussi que « le prix du maïs est passé de 2500 DA à 5400 DA le quintal, tandis que le prix du soja est passé de 5000 DA à 8400 et 8500 DA le quintal ». Si on ajoute à cela les maladies et la hausse des prix des poussins, on a tous les facteurs qui poussent les éleveurs de volaille à changer de métier. Il indique toutefois que le prix des poussin a baissé de 220 DA jusqu’à 140 DA, et que la baisse pourrait se poursuivre.

Le marché de la volaille stagne, selon le même intervenant, qui ajoute que les ventes de viande blanche par les bouchers sont passées de 200 Kg par jour à moins de 50 kilogrammes tandis que l’activité de vente d’aliments a baissé de plus de 30 %.

M. Tabhirt indique que les prix des viandes blanches vont être revus à la hausse dans 10 jours, sans pour autant dépasser la barre des 400 dinars le Kilo. Cette augmentation attendue sera due, selon le même intervenant, à la fin du stock des poules pondeuses.