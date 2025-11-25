Viande, aviation, automobile : l’Algérie et le Brésil ouvrent un nouveau chapitre commercial

L’Algérie et le Brésil ont tenu, mardi à Brasilia, la sixième session de leurs consultations politiques bilatérales. La rencontre a été présidée par le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounès Magramane, et son homologue brésilienne, Laura Da Rocha. Ce dialogue régulier entre les deux pays vise à renforcer une coopération qui ne cesse de se développer depuis plusieurs années, notamment sur les plans économique et stratégique.

Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, les discussions ont d’abord porté sur l’état des relations d’amitié entre Alger et Brasilia. Les deux responsables ont souligné l’importance de consolider ce partenariat, fondé sur une longue tradition d’échanges politiques et économiques. Ils ont également insisté sur la nécessité d’exploiter pleinement les opportunités offertes par les deux marchés, en particulier dans les secteurs porteurs.

L’Algérie et le Brésil négocient de nouveaux axes de coopération stratégique

Un volet important de la rencontre a été consacré aux échanges commerciaux et aux négociations en cours entre les deux pays, notamment dans les domaines de la viande, de l’aéronautique et de l’automobile. L’Algérie considère le Brésil comme un acteur majeur dans ces filières, alors que Brasilia voit en Alger un marché stratégique en Afrique du Nord et une porte d’entrée vers la région méditerranéenne.

Les deux délégations ont aussi mis l’accent sur le renforcement de la coopération économique à travers plusieurs axes prioritaires : l’investissement direct, l’agriculture, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, l’industrie et le transport maritime. Pour Alger, ces secteurs représentent des leviers essentiels pour diversifier son économie et attirer de nouveaux partenariats. De son côté, Brasilia a exprimé sa volonté d’intensifier sa présence dans la région grâce à des projets conjoints plus structurés.

Gaza, Sahara, Sahel : l’Algérie et le Brésil harmonisent leurs positions diplomatiques

Au-delà des questions économiques, la dimension politique et diplomatique a occupé une place centrale dans les discussions. Les deux responsables ont échangé leurs analyses sur plusieurs dossiers internationaux sensibles. La situation humanitaire à Gaza, la question du Sahara occidental, ainsi que l’instabilité persistante au Sahel ont fait l’objet d’un échange approfondi. Les deux pays ont réaffirmé leur convergence de vues sur la nécessité de solutions pacifiques, du respect du droit international et du rôle clé de la diplomatie.

Enfin, la rencontre a permis d’aborder le sujet de la coopération multilatérale, notamment la réforme des institutions des Nations unies. Alger et Brasilia partagent la même vision sur l’importance d’un système international plus représentatif, capable de mieux refléter les équilibres géopolitiques actuels.

Cette sixième session des consultations politiques confirme ainsi la dynamique ascendante des relations algéro-brésiliennes. Les deux pays entendent poursuivre leurs efforts afin de transformer leur coopération en une véritable alliance stratégique, au service du développement et de la stabilité régionale.