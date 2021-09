VFSGlobal France: vers la reprise du traitement de tous types de visas

Au moment où l’Union européenne imposait des conditions de déplacement aux Algériens titulaires d’un visa « Schengen » touristique, le centre « VFS Global France » s’apprêterait à reprendre le traitement des dossiers de tous types de visas et a augmenté les capacités d’accueil quotidiennes pour atteindre environ 400 rendez-vous par jour, a-t-on appris auprès d’une source généralement bien informée.

En effet, le dépôt des dossiers de visa français au centre VFS Global d’Alger est désormais devenu disponible pour tous types de visas, indique notre source, ajoutant que toute personne titulaire d’un visa touristique est dorénavant capable d’entrer dans l’espace Schengen, mais selon des conditions précises.

La source précise que seules les personnes ayant reçu leur vaccin contre la Covid-19 sont autorisées à entrer dans l’espace Schengen par un visa touristique, à condition que le vaccin soit AstraZeneca, le seul utilisé en Algérie et approuvé par les autorités de l’Union européenne, dont la France.

La quarantaine pour les Algériens qui ne sont pas vaccinés avec AstraZeneca

Notre source a révélé que les voyageurs Algériens en Europe et en France, titulaires de divers types de visas et qui ne sont pas vaccinés avec AstraZeneca, seront mis en quarantaine dès leur entrée au territoire Européen, notamment la France, qui a inscrit l’Algérie et les pays d’Afrique du Nord sur la liste rouge en raison de la propagation du virus.

Par ailleurs, la même source a fait savoir que les compagnies aériennes françaises ont obtenu l’autorisation pour opérer 24 vols vers l’Algérie, ajoutés aux 24 vols d’Air Algérie vers les aéroports français, et ce, en application du principe de réciprocité.