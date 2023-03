VFS Global : rappel pour les demandeurs de visas France

Le centre de traitement des demandes de visas revient avec un nouveau communiqué pour expliquer aux demandeurs de visas pour la France, l’importance de l’une des étapes de leur requête. Pour rappel, des demandeurs de visas vers la France font appel aux services de vfs Global pour demander ce fameux document.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, VFS Global revient sur l’importance de remplir correctement le formulaire de demande de visa vers la France.

Formulaire demande de visas pour la France : VFS Global explique

Dans son communiqué, le centre de traitement des demandes de visas rappelle à ses clients que pour éviter des éventuelles erreurs, il convient de remplir correctement le formulaire visas-France. Et ce, en indiquant les informations personnelles du demandeur. Mais aussi, l’objet et les conditions de séjour.

Par ailleurs, ces renseignements doivent correspondre aux pièces justificatives présentes dans le dossier du candidat. VFS Global rappelle également l’importance de remplir le formulaire en question avec ses propres soins, et de ne pas faire appel à un organisme intermédiaire.

En revanche, en cas d’erreur, VFS Global précise que le demandeur de visa pour la France sera dans l’obligation de revenir dans la même journée avec un nouveau formulaire correspondant aux bonnes informations. Pour ceux qui en ont besoin, le centre de traitement des demandes de visas met à disposition de ses clients les services de son Kiosque France-visas, dont le service France-visas assistance.

VFS Global affiche de nouveaux horaires

Pour le mois sacré, VFS Global a mis en place de nouveaux horaires pour assurer la totalité de ses services et accueillir sa clientèle. Le nouveau programme de ce centre s’affiche comme suit :

Réception des demandes de visas pour la France : de 8h à 15h ;

Restitution des passeports et complément des dossiers : de 8h jusqu’à 15h ;

Le Prime Time : de 15h 17h.

Les ascendants des ressortissants français et les conjoints étrangers de ressortissants français pourront rejoindre le centre entre 12h et 13, 15h et 17h.

| SUR LE MÊME THÈME :

>> Visas France pour Algériens : VFS Global publie une note importante

>> Visas Italie en Algérie : un nouveau centre VFS ouvre ses portes